Tu sais que t’es fan de Ronaldinho quand...

À l'occasion de la sortie aujourd'hui en kiosques d'un numéro So Foot collector 100% Ronaldinho, sofoot.com rend lui aussi hommage au génial brésilien.

Par Swann Borsellino

... tu es nul en syntaxe, mais tu as une belle maîtrise de la virgule.... chaque année, tu pars en pèlerinage à Guingamp ... tu votes à droite, mais ça ne t’emmerde pas qu’on dise de toi que t’es un gaucho.... tu penses que le pointu est un geste d’esthète.... pour toi, Assis Moreira, c’est pas juste Daniel sur un banc de touche.... agitateur, siffleur, polémiste. Pour toi, Luis Fernandez est à peu près tout sauf un entraîneur de football.... tu es un vampire et toi aussi, tu vis la nuit.... tu as osé le béret Kangol.... tu sais très bien reconnaître les seules dents qui t’ont apporté du bonheur. Et ce ne sont ni celles de Vanessa Paradis, ni celles de Yannick Noah.... d’ailleurs, tu sais aussi que le seul mec capable de te procurer du plaisir pied nu sur le sable, ce n’est pas Yannick Noah non plus.... Golden gate, Avignon, Alexandre III, Brooklyn. Peu importe la taille, pour toi, il n’y a que des petits ponts.... tu n’es jamais monté sur une planche de surf, pourtant tu sais ce qu’est le « Shaka » , ce geste du pouce et du petit doigt, marque de coolitude.... tu respectes Alessandro Del Piero . Un numéro 10 qui a eu les hommages du Santiago Bernabé u en y mettant les pieds en tant qu’adversaire.... ton super-héros préféré est Mr Fantastique. Les articulations élastiques, ça te parle.... tu ne révisais pas avant tes contrôles. L’entraînement, ça ne sert à rien.... tu aurais pu faire mieux de ta vie. Mais est-ce que tu aurais été plus heureux ?... tu respectes Gustavo Kuerten, le seul mec qui sourit autant que Ronaldinho ... tu sais siffler parfaitement l’air brésilien qui accompagne la puboù Ronaldinho refait les actions de quand il était gamin.... d’ailleurs, la phrase finale d’Éric Cantona dans ce spot est ta devise : «» .... tu as passé la trentaine, mais tu as toujours envie de croire que le spot de pub où il envoie quatre volées consécutives sur la barre n’est pas truqué.... tu n’as jamais accepté ces saloperies de Mercurial Vapor et autres chaussures de mauvais goût. Toi, c’est Tiempo sinon rien.... tu es français et tu es allé à l’Abbé-Deschamps pour le retrouver en 2010.... tu es nul au foot, du coup tu joues toujours en écoutant Stevie Wonder et Gilbert Montagné. Ta seule chance de faire des passes aveugles comme ton héros.... ça t’emmerde qu’on ait rebaptisé les hommes de ménage «» . C’est quand même le métier de Ronaldinho , à la base.... tu as conscience qu’une légende, c’est un joueur qui te donne envie de voir l’échauffement au stade. Comme Diego Maradona, comme Ronaldinho.... tu aurais volontiers filé un César à Fabien Onteniente pour. Et tant pis si Allociné n’a mis que 1,4/5 à ce chef-d’œuvre.... au fond, tu sais bien que Ronaldinho était plus Trois Rivières que... tu ne fais pas partie de ceux qui disent que la Coupe du monde 2002 était nulle.... tu ne sais pas pourquoi Dunga ne prend pas Thiago Silva avec la, en revanche, tu sais ce qu’il a pris face à Ronaldinho ... ça fait une vie que tu essayes de reproduire la pub Nike du vestiaire sur fond de. Malheureusement, t’as pas de potes qui s’appellent Adriano Roberto Carlos et Ronaldo ... d’ailleurs, tu es sûr que la pub dite «» aurait été plus légendaire avec Ronaldinho ... en revanche, tu n’as jamais compris pourquoi on avait collé Seol Ki-hyeon dans l’équipe de ton Ronaldinho dans la pub «» .... tu tires les coups francs directs, même de 40 mètres. Et tant pis si c’est pas David Seaman aux cages.... dans la vie, quand tu entubes les gens, tu le fais avec le sourire.... tu trouves que Lionel Messi commence à prouver qu’il est capable de porter le numéro 10 du FC Barcelone ... tu es persuadé que Ronnie emmènera ledans sa tombe.... tu remercies Dieu chaque jour que Ronnie ait signé au PSG à l’époque de. Sinon, il aurait été présenté dans...... entre la FFF, le KKK et xXx de Vin Diesel, tu sais que les triples consonnes, ça marche assez moyennement. Sauf pour la RRR, Ronaldo Rivaldo et Ronaldinho ... tu n’as jamais été aussi divisé qu’en 2006, à la 88minute de France Brésil , au moment du coup franc face à Barthez. Ton héros contre ton pays, plutôt choisir entre ton père et ta mère.... tu sais situer Santiago de Querétaro sur une carte du Mexique ... si tu avais pu jouer contre lui, tu aurais fait comme les joueurs du Raja Casablanca lors de la Coupe du monde des clubs 2013 : tu aurais pris son short, ses chaussures et même un de ses cheveux.... tu connais son tubepar cœur. Et c’est autre chose quede Youri Djorkaeff.... tu regrettes quede Doc Gyneco ait été écrit aussi tôt. «» , ça avait quand même plus de gueule.... tu penses que ce n’est pas Patrick Sébastien qui a inventé la fête.