Tu sais que t'es fan de Frank Lampard quand...

Toi, tu n'as jamais compris le principe de surface de réparation. Amoureux de la frappe de loin et des deuxièmes ballons, tu ne comprends pas l'engouement autour de Steven Gerrard et de Paul Scholes. Toi, tu es fan de Frank Lampard. Et aujourd'hui, tu as le blues.

2k

Youtube

Youtube

Youtube

Youtube

Youtube

Par Swann Borsellino et Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

... tu t'éclaires avec des Lampardaires.... tu l'as toujours eu, mais aujourd'hui, tu as le... pour tes gosses, tu as boycotté toute la littérature d'enfance de base. Ton gosse, il ne lit que les bouquins de Frank.... tu n'as jamais autant pleuré que le jour où Frank a mis un penalty en Ligue des champions contre Liverpool après la disparition de Pat, sa mère.... tu détestes le cliché selon lequel les footballeurs sont idiots. Ton poulain a passé les tests de QI du groupe MENSA, qui a affirmé que le milieu de terrain avait l'un des plus gros QI jamais enregistrés.... tu appelles Harry Redknapp » .... même à la console de jeu, tu as du mal à gagner avec ton pays.... en soirée, si tes potes manquent leur cible, ça ne t'embête pas de tenter après eux.... tu n'as jamais changé de coupe de cheveux.... tu sais que le lièvre perd contre la tortue.... le 8 est ton numéro fétiche. Mais tu ne joues jamais le 8 rouge à la roulette lorsque tu vas au casino. Il aurait dû mettre le 8 bleu.... tu n'écris pas le prénom de ton chouchou comme celui de Ribéry ou de Passi, mais bien Frank comme ce génie des 2be3.... tu es un fervent défenseur de ladepuis le Mondial 2010.... tu as eu de la peine pour Wesley Sneijder et Iniesta en 2010. Toi aussi, ton poulain s'est fait voler un Ballon d’or en 2005.... tu penses que s'il est nul aux fléchettes, c'est parce qu'il ne peut pas tirer du pied droit.... tu penses qu'il y a deux types de personnes. Ceux qui ont besoin de partir sur une mise en scène ridicule et ceux qui n'ont pas besoin de ça. Et si Steven Gerrard est parti comme Kobe Bryant, ça te va très bien que Frank soit parti comme Tim Duncan.... de toute façon, pour toi, sa retraite a eu lieu le 4 mai 2014, lorsqu'il a porté pour la dernière fois le maillot de Chelsea... tu as pleuré lorsqu'il a marqué avec City contre Chelsea, alors que tu te fous royalement des... tu peux citer les cinq clubs avec lesquels il a joué. Et non, tu n'as pas oublié son passage avec Swansea en 1995-1996.... tu aimes les croûtes.... tu sais bien que le vrain’est pas Sting.... tu ne tapes pas sur Alexandre Lacazette. Ouais, ça t’emmerde quand on dit d’un super joueur qu’il ne met que des penaltys.... tu aimes bien le FC Metz. Ça te rappelle une aventure européenne avec West Ham. Paulo Wanchope, c’était quand même quelqu’un. Il était même dans le clip de, d’ailleurs.... tu respectes Lucho González. Pour un chiffre, le 8, mais surtout parce qu’entre patrons des deuxièmes ballons qui traînent à l’entrée de la surface, on s’apprécie.... pour toi, John Terry est surtout un mec qui a empêché Frank de gagner la Ligue des champions 2007-2008.... tu penses que Didier Drogba était un bon lieutenant.... d'ailleurs, tu n'hésites pas à rappeler que l'Ivoirien a planté 50 buts de moins chez lesque ton Frankie.... tu aimes la simplicité.... d’ailleurs, tu te moques qu’un coup franc soit tiré à ras de terre tant qu’il rentre.... tu détestes les chaussures fluorescentes.... tu aimes bien le handball : on ne frappe jamais à l'intérieur de la surface.... ton groupe préféré est Frankie goes to Hollywood.... tu fais partie de ceux qui pensent que le ballon court plus vite que le joueur.... tu ne respectes qu’un autre Frank. Frank Lucas.... tu ne refuses jamais une petite bière. Et tant pis si tu sais que la première appelle la deuxième qui appelle la troisième qui appelle la quatrième. Après tout, la mine, c’est ta spécialité. Même en semaine.