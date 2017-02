Edinson Cavani fête aujourd'hui ses trente ans. En attendant que l'Uruguayen claque son doublé contre le Barça ce soir, cet anniversaire mérite quelques mots doux. Tu sais que t'es fan d'Edinson Cavani quand...

Par Steven Oliveira, Maxime Brigand et Swann Borsellino

... pour toi, la MSN et la BBC sont ridicules à côté de la triplette Hamšík-Lavezzi-Cavani qui faisait des ravages au Napoli.... tu restes serein lorsqu'il rate un face-à-face avec le gardien de but, tu sais qu’il marquera sur sa prochaine occasion, ou sur celle d’après, ou sur celle encore d’après.... pour toi, 64 millions d’euros pour lui, ce n'est pas une folie. C’est seulement deux Grzegorz Krychowiak ... ton Pokemon préféré est Roucool.... ton basketteur préféré est Larry Bird.... pour toi, la corrida, c'est un grand oui.... tu as toujours détesté tes potes qui avaient 16 au contrôle de maths «» , alors que toi, tu as bossé pendant une semaine pour avoir un petit 11.... tu sais qu’à Montevideo, il n’y a pas que le Peñarol et le Nacional, il y a aussi le Danubio Fútbol Club.... pour toi, Salto, ce n’est pas un saut de Pierre-Emerick Aubameyang , mais une ville.... pour toi, le 14 février ne rime pas avec Saint-Valentin, mais plutôt avec l’anniversaire de ton Valentin.... tu as toujours eu un faible pour les attaquants aux cheveux longs. Oui, tu es aussi fan de Gabriel Batistuta et Alex Di Rocco.... tu affirmes haut et fort que Cavani aurait déjà été le meilleur buteur de l’histoire du PSG s’il n’avait pas dû être exilé sur un côté pendant trois ans.... tu en veux à Nicolas Rainville. À cause de lui, ton protégé ne fait plus sa fameuse célébration.... tu refuses qu'on dise que ton chouchou n'est pas technique. Et tu en as pour preuve ce but face au Bastia de Landreau.... tu respectes le serre-tête.... ton Edinson t'a réconcilié avec les Uruguayens au PSG après les échecs Carlos Bueno et Diego Lugano.... ton film préféré estd'Alfred Hitchcock.... tu ne comprends pas pourquoi Messi dribble trois joueurs avant de frapper, alors qu'une touche de balle suffit.... enfant, tu construisais des petites maisons pour les oiseaux.... tu balances ton temps libre sur le bord d'un étang. Et tu y croises même parfois Bruno Génésio . La vie de rêve.... t'en as rien à foutre des tatouages. Le style, pour toi, c'est la nuque longue façon Ronan Le Crom.... pour toi, Luis Suárez n'est pas un connard de cannibale, mais une poupée qui te fait des câlins.... tu penses que Thomas Edinson a inventé l'électricité.... tu as déjà gagné une saison Mon Petit Gazon en ayant mis 200 millions sur Cavani et avec une défense Rolando ... ton rappeur préféré est El Matador.... d'ailleurs, tu penses queest la meilleure chanson de rap sur le foot. Oui, mieux que. De toute façon, des passements de jambes, tu ne sais pas en faire.... jeune, tu étais la risée de ton école à cause de ton appareil dentaire.... tu suis Edinson depuis Palerme et d'ailleurs, parmi tes potes, il n'y avait que toi qui connaissais Javier Pastore quand il a signé.... pour toi, les amis d'enfance, c'est important. Oui, tu aimes ton premier poto.... ton meilleur pied, c'est la tête.... tu sais qui est Raffaelle Auriemma et tu as déjà crié «» avec lui.... tu ne sais plus quoi dire aux mecs qui disent qu'il rate trop d'occasions.... ah, si : qu'il marque un but tous les vingt ballons touchés et qu'en matière de pourcentage d'efficacité devant le but, il appartient au gratin européen.... tu détestes Zlatan Ibrahimović.... d'ailleurs, tu rappelles à ses groupies qu'Edinson aussi sait mettre des buts incroyables. Et dans des matchs importants.... tu es l'un des clients préférés de ton opérateur téléphonique : tu fais des bons appels.... enfant, tu étais le seul de tes potes à revenir comme un dingue en défense.... ça t'emmerde que Lucas porte le numéro 7 à Paris.... tu souris quand tu lis que le PSG se cherche un attaquant d'envergure européenne.... avec les filles/garçons, tu n'as pas peur de prendre un râteau. De toute façon, à la fin de la soirée, pendant que tes potes qui ont des techniques de drague bien ficelées rentrent à la maison tout seuls, toi, tu as marqué.... noires, vertes ou dans le cul : tu n'aimes pas les olives.... quand tu étais gamin, ton père a déjà été en prison au Monopoly.... tu te dis que si toutes les chèvres mettaient 267 buts en 462 matchs disputés, monsieur Seguin serait un homme heureux. Très heureux.