Tu sais que t’es fan d’Alessandro Del Piero quand...

Par Swann Borsellino

... tu as suivi avec grande attention la carrière de Matthieu Delpierre.... d’ailleurs tu te dis que ce n’est peut-être pas un hasard si lui aussi, a fait un tour en Australie à la fin de sa carrière.... tu aimes bien Mario & Luigi, Batman & Robin, Passepartout & Passetemps et même Shriley & Dino, mais dans ton coeur, aucune doublette n’arrivera à la cheville du duo Del Piero-Trezeguet.... d’ailleurs, tu n’as pas connu grand chose de plus émouvant que la lettre d’adieu qu’Alessandro a rédigé pour David le jour de sa retraite.... tu regardais l’Equipe du dimanche exclusivement pour avoir ta frappe enroulée en pleine lucarne hebdomadaire livrée par ton joueur préféré.... tu sais écrire Pinturicchio sans faute d’orthographe.... ton livre préféré est, de Samuel Beckett.... tu éprouves un immense sentiment de respect pour Alberto Gilardino dont tu te demandes encore comment il a pu voir partir Del Piero dans son dos pour le but du ko face à l’Allemagne.… d’ailleurs, les groupies de Thierry Henry te font bien rire avec la «» de leur chouchou. La « spéciale » d’Ale, c’est la même, mais en beaucoup plus beau.... ça te fait un peu chier que Lady Gaga ait fait une faute au prénom de ton héros dans sa chanson hommage.... tu savais que Fabien Barthez n’allait pas arrêter son tir au but en 2006.... tu penses que «... tu mets la défaite de l’Italie en finale de l’Euro 2000 sur le dos de Toldo alors que tu sais bien qu’Alessandro aurait pu tuer le match.... tu n'aimes pas trop Booba, mais ça, ça s'écoute volontiers.... tu ne bois pas de lager mais de l’ale.... en cas d’insomnie, tu te mets un Real Madrid-Juventus 2008.... d’ailleurs, tu sais bien qu’au Santiago Bernabeu, on ne se lève pas pour n’importe qui. Pas même pour Danette.... en revanche, ça t’emmerde un peu que ce soir là, Alessandro a été remplacé par Paolo De Ceglie . Ouais, le mec qui faisait de la figuration à l’OM.... tu sais qu’il n’y a pas que Scottie qui mesure 1m73.... tu as déjà mangé ce sandwich.... tu sais qui est la seule personne dans ce monde capable de réconcilier les frères Gallagher.... tu connais l’existence de ce cd dont la cohérence musicale t’échappe encore.... tu n’as jamais imaginé qu’il puisse quitter le navire lors de la relégation en Serie B.... tu respectes Francesco Totti mais pour toi, il n’y a qu’un seul numéro 10 de légende dans cette génération.... d’ailleurs, ce n’est pas un hasard si Totti avait le numéro 20 à l’Euro 2000.... tu es la seule personne contente quand le médecin généraliste te demande de tirer la langue pour te mettre l’espèce de bout de bois qui te donne envie de vomir dans la bouche. Ouais, ça te permet de faire la célébration de ton héros.... tu connais par coeur la compo du 4-3-3 qui a battu l’Ajax de Van Gaal en finale de la Ligue des Champions 1995-1996. Il devient quoi Pietro Vierchowod ?... tu remercies la Laurent Paganelli italienne qui, en 1993, au sortir d’un match contre la Reggina, a « souhaité une belle carrière » à ton poulain.... tu détesteras l’Udinese toute ta vie.https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=e9pNW-JXPQs... contrairement à Zidane, ton chouchou n’a pas eu besoin de faire un film sur son dernier match pour avoir les plus beaux adieux de l’histoire du foot.... d’ailleurs, tu pleures à chaque fois que tu regardes cette vidéo. Et pas parce qu’Alessandro a été remplacé par Simone Pepe , hein.... tu suis la carrière de Gigi Buffon comme si c’était la prolongation de celle de ton Alessandro.... tu étais nul en gym à l’école. Quand le prof demandais des roulades, tu faisais des enroulées.... tu es conscient d’avoir aimé l’un des plus beaux joueurs de l’histoire. Et tant pis pour son passage au Dehli Dynamo.