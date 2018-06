Le compte à rebours de la FIFA est catégorique, il ne reste plus que 50 heures avant le lancement de la Coupe du Monde 2018. Mais toi, tu n'as pas eu besoin de vagabonder sur le site de la FIFA pour comprendre que le coup d'envoi est proche. Tu sais que le Mondial approche quand...

Par Kevin Charnay et Steven Oliveira

... tu as passé la journée de dimanche devant... puis tu as forcément enchaîné avec le documentaire sur TF1. Les yeux embués.... tu as mis un terme à ta relation avec ton/ta copain/copine afin d’être tranquille pendant la compétition.... tu commences à partir un peu plus tôt du boulot pour habituer ton patron à un départ vers 16h30 et ainsi ne pas manquer le match de 17h.... tu sais placer Iekaterinbourg sur une carte.... et tu sais épeler Nijni Novgorod.... enfin presque.... nous sommes mardi et que la compétition commence jeudi.... tu espères secrètement le retour de la pub: «... et d’ailleurs, tu ne sais toujours pas ce qu’est réellement... tu sais juste que «» .... tu viens de te mettre ta famille à dos après avoir refusé l’invitation à l’anniversaire d’une grande tante pour ne pas manquer le choc Costa Rica ... tu as acheté un poulpe en espérant qu’il te fasse gagner de l’argent aux paris sportifs.... tu es un homme politique et tu travailles encore plus la récupération que N’Golo Kanté.... tu as déjà sélectionné lequel de ta bande de potes allait mettre son appartement à disposition de tout le monde pendant le Mondial.... les magasins d’électroménager n’arrête pas d’essayer de te faire gagner des Smart TV grand écran 4K. C’est sympa dis donc.... tu changes d’avis sur les chances de l’Équipe de France trois fois par jour.... tu te sens coupable d’attendre avec autant d’impatience les retrouvailles entre Russes et Anglais.... tu es Karim Benzema et que tu es bien arrivé à Miami.... tu es Alexandre Lacazette et que tu es toujours à la recherche du marabout de Samuel Umtiti ... pendant un mois, interdiction de prendre les clubs quand tu te claques unentre France -Perou et Argentine ... ça fait deux semaines que tu te nourris aux infos mercato en attendant le début de la compétition et tu n’en peux déjà plus.... tu racontes à qui veut l'entendre que tu ne vas pas rater le moindre match du Mondial. Et puis, tu vas t’endormir devant Russie ... dès qu’on te demande tes pronostics pour les, tu commences à bégayer comme Claudine.... tu as déjà étudié tout le tableau de la Coupe du Monde. Et tu salives déjà d’un France Portugal en quart de finale.... tu stresses parce que tu n’as toujours pas terminé cette saleté d’album... tu as fait le plein de chips et de bières pour être prêt pour le jour J.... tu as appris à écrire quelques mots en russe : «... bon OK, on a fait copier-coller sur Google Trad.... tu as accroché ton écharpe de l’équipe de France sur ta plage arrière.... tu t’es maté le best-of du dernier Mondial. Et tu t'es rendu compte qu’il y avait quand même faute de Neuer sur Higuain.... tu as investi dans un décodeur pour capter les chaînes étrangères et ainsi vivre un Colombie Pologne avec des mecs qui hurlent «» pendant deux minutes.... tu as préparé tes arguments pour défoncer la VAR. Et puis tu seras bien heureux quand elle annulera un but face à ton équipe.... tu te chauffes avec la Coupe du Monde de Cécifoot.... les gens qui te traitaient de beauf depuis quatre ans parce que tu aimes le foot commencent à acheter des maillots de l’équipe de France . Si ça arrive, ce ne sera jamais leur victoire à tes yeux.... tu avais promis de boycotter une Coupe du Monde qui se joue dans un pays où la démocratie n’est pas toujours bien respectée. Et que tu commence sérieusement à te dire que tu ne vas pas tenir cette promesse.... ça te démange d’enfin commencer à remplir cet immense tableau de la compétition que tu as accroché sur ton frigo.... si le «» , ce n’est clairement pas ton cas.... tu es Italien et tu dois subir toutes sortes de railleries. Cette année, tu feras donc partie de la #TeamJuilletiste.... tu n’en pouvais plus d’attendre depuis le «» .