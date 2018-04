Tu faisais quoi le 13 juillet 1998 ?

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le 13 juillet 1998, les bus de l'équipe de France remontait les Champs-Elysées, avec la Coupe du monde sur le toit.Si tu étais sur les Champs ce jour-là, si tu as pensé que c’était le meilleur jour pour challenger ton agoraphobie, si tu as crié «» , beuglé «» , si tu as rencontré l’amour ce jour-là ou juste fait une bise à un CRS, si tu es celui qui a lancé une salade sur Lilian Thuram , ou si tu as d’autres histoires dingues à raconter sur ta présence sur la plus belle avenue du monde ce 13 juillet 1998, tu nous intéresses !Pour un prochain numéro,recherche des témoignages sur ce fameux 13 juillet sur la plus belle avenue du monde. Si tu as des choses à dire, cette adresse email est faite pour toi :Merci beaucoup. La rédaction de So Foot.