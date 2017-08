Truand de la Valère

Encore ultra décisif pour qualifier l'OM en Ligue Europa, Valère Germain s'affirme déjà comme un joueur cadre sur la Canebière. Suffisant pour taper poliment à la porte de l'équipe de France ?

Indispensable

Profil parfait

28minute. Le centre de Maxime Lopez arrive très vite, la tentative de déviation au premier poteau de Lucas Ocampos est manquée, mais il a suffisamment de sang-froid pour mettre rapidement sa tête en opposition au bon endroit. 56minute. Le débordement et le centre au deuxième poteau de Florian Thauvin sont parfaits, sauf qu'il y a bouchon devant le but slovène. Mais il a suffisamment de sang-froid pour patienter, faire le contrôle parfait et ajuster tranquillement là où le ballon a la place de passer. 85minute. Tout le monde est fatigué par ce match longtemps crispant, mais il a suffisamment de sang-froid pour lever la tête et rendre la pareille à Florian Thauvin avec un centre millimétré. 3-0. Valère Germain a le sang-froid et le zozotement d’un serpent, sans en avoir le côté flippant.En quatre matchs de Coupe d’Europe cette saison, l’ Olympique de Marseille a inscrit huit pions. Dans le tas : cinq buts et une passe décisive de la part de Valère Germain . Ce qui en dit long sur l’importance de l’ancien Monégasque dans les résultats marseillais. De manière générale, quelque soit la compétition, il a déjà acquis son statut d’indispensable depuis son arrivée à Marseille . Et au-delà de ses statistiques, c’est dans le jeu que Valère brille. Car même si les résultats sont bon pour l’OM, le jeu collectif pratiqué reste relativement pauvre. Et Germain parvient tout de même à sortir son épingle du jeu, toujours aussi propre et juste dans chacun de ses choix. Enfin considéré à sa juste valeur à 27 ans, c’est-à-dire comme un mec capable de jouer le rôle de leader d’attaque et non plus comme simple joueur de complément, il prend tout à coup une dimension nouvelle dans l’esprit des observateurs. Et si celui de Didier Deschamps s’ouvrait également au gentil serpent ? Nabil Fekir , Kylian Mbappé, Florian Thauvin Kingsley Coman . Voilà la liste des attaquants annoncés par Didier Deschamps ce jeudi en conférence de presse. Si elle souffre difficilement de contestation au mois d’août, une grosse saison bien complète de Valère Germain pourrait convaincre DD de le laisser intégrer la G-Squad de Giroud et Griezmann, désormais orphelins de Gameiro, d’ici quelques mois. Et pourquoi pas à temps pour la Coupe du Monde ? Très mobile et surtout supérieurement intelligent sur un terrain de football, Valère Germain a déjà prouvé qu’il était capable de s’adapter à n’importe quel coéquipier. Que ce soit un buteur pur comme Falcao, une flèche comme Mbappé ou un imprévisible comme Ben Arfa. D’ailleurs, Didier Deschamps a construit son Euro réussi sur une attaque à deux (Giroud-Griezmann). Un schéma où le profil de Germain a déjà largement fait ses preuves, de part sa qualité à combiner avec les autres. Et surtout, parmi les feux follets qui composent l’attaque de cette équipe de France (Griezmann, Mbappé, Dembélé, Coman, Fekir, Thauvin, Martial), le discret Germain pourrait apporter un peu de calme. Le sang-froid, toujours le sang-froid.