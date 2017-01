Troyes rejoint Brest sur le podium

Des terrains gelés, des températures qui tardent à être clémentes et un mois de janvier qui s'achève enfin : comment espérer du spectacle un vendredi soir comme celui-là ? Et pourtant, Niane et Yattara ont fait le boulot pour Troyes et Auxerre, les frappes de loin ont été récompensées, les scénarios improbables en deuxième période... Et surtout, le suspense reste entier autour du podium comme de la relégation. Formidable Domino's Ligue 2.

Bourg-en-Bresse 3-2 AC Ajaccio

Clermont 0-1 Auxerre

GFC Ajaccio 1-1 Laval

Nîmes 2-2 Strasbourg

Orléans 1-0 Sochaux

Tours 0-0 Niort

Troyes 2-1 Le Havre

Valenciennes 0-1 Brest

À la pause, la cause semblait entendue. Bourg-en-Bresse ne brille pas, mais entre un but refusé pour un hors-jeu et un autre accordé grâce au jeu intelligent de Del Castillo, les locaux ont le match pour eux et devraient l'emporter au bout d'un match bien calme. Et pourtant, les Corses reviennent des vestiaires avec de belles intentions. Camara, bien qu'il soit loin, frappe. Fabri est surpris. Ajaccio prend l'avantage grâce à une action PES : débordement et centre en retrait pour Nouri, qui se régale de l'offrande. Les joueurs de l' ACA pensent avoir fait le plus dur et renverser la vapeur. Et pourtant, d'un ballon que Mandanda laisse passer entre ses jambes sur un coup franc bof-bof à un amour de passe de Del Castillo, les Burgiens s'offrent trois points et une solide place en milieu de tableau.En début de match, les automatismes sont pour les Clermontois, qui butent cependant sur un Boucher appliqué sur sa ligne. Heureusement pour l' AJA , il y a Yattara, à l'aise et dangereux. Si en première période, ses deux tentatives sont déviées par le gardien de Clermont , ce dernier doit s'incliner dès la reprise. Yattara rôde dans le dos de Fontaine et boit du petit lait pour conclure quand il foire son dégagement. Auxerre se rassure légèrement pour entamer une sortie de la zone rouge.Sur une grossière erreur défensive du Gazélec , désorganisée, N'Kololo ouvre la marque pour Laval . Seulement, les Tangos n'ont pas assez confiance en leurs qualités et veulent se contenter du minimum. De plus en plus sur le reculoir, les Mayennais perdent finalement deux points sur un cafouillage dans la surface en fin de match exploité par Youga. Il y avait plus à prendre.Là encore, la Ligue 2 a réservé un changement de scénario d'une mi-temps à l'autre. Pas dans le coup en première période, les Alsaciens s'en remettent à une frappe magnifique de Liénard pour reprendre espoir et revenir dans le match. Dominateurs, ils sont même provisoirement deuxièmes de Ligue 2 lorsque Guillaume pousse un centre au fond.. avec les genoux. C'est moche, mais efficace. Malheureusement pour Strasbourg , le manque d'autorité d'Oukidja sur corner permet à Diabaté d'égaliser. Un score logique.Il n'a fallu qu'une action à Orléans . Sur une touche anodine à quarante mètres, dans les dix premières minutes, Nabab s'embarque le ballon et file seul au but, avec l'aide d'une défense de Sochaux bien peu concernée par l'action. Les Sochaliens n'ont visiblement pas le cœur à l'ouvrage et s'inclinent sur le plus petit des scores.Du jeu, une barre, un dégagement sur la ligne, des arrêts sur la ligne... Mais pas de but. Le match n'était pas triste du côté des Tourangeaux, mais on aura déjà oublié tout ça la semaine prochaine.Niane, l'homme providentiel des Troyens, a retrouvé la réussite face au but ce soir. Sans être spectaculaire, mais propre sur son enchaînement contrôle-frappe, il ouvre le score puis double la mise sur penalty. Troyes a sa place au chaud dans le trio de tête et n'a pas à s'inquiéter contre des Havrais patauds. En deuxième période, Chebake réduit pourtant le score en poussant au fond un coup franc rentrant. Troyes évolue à dix après le carton rouge logique reçu par Thiago Xavier ... Mais l'ESTAC tient bon et préserve sa place de barragiste.Pas une seule occasion dans ce match qui promettait monts et merveilles. À quoi joue le Stade brestois ? La 1place lui fait-elle peur ? Jean-Marc Furlan regrette-t-il de pouvoir quitter encore la Ligue 2 aussi vite ? Eh bien ni l'un, ni l'autre. Joseph-Monrose bouffe Nestor en passant la balle au-dessus de lui avant de conclure. Les Brestois confortent finalement leur place de leaders avec un but de la dernière minute qui vaut beaucoup.