Neymar, meilleur joueur, Mandanda vole le trophée de meilleur gardien

Le PSG a tout raflé. Ou presque.

Ils sont les meilleurs à leur poste !Voici l'équipe type @Ligue1Conforama 2017/2018 ! #TropheesUNFP pic.twitter.com/8K6iBtO8FT — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 13 mai 2018

Le palmarès de l'édition 2018 :

Cette année encore, le Paris Saint-Germain s'est goinfré lors de la cérémonie des trophées organisée par l'UNFP, le syndicat des joueurs. Au bout de la soirée, Neymar a été sans surprise désigné meilleur joueur de Ligue 1. Il a été préféré au Marseillais Florian Thauvin et ses coéquipiers parisiens Kylian Mbappé et Edinson Cavani Alors qu'il va quitter le PSG Unai Emery a reçu la récompense du meilleur entraîneur de Ligue 1. En championnat, le Basque a permis au club parisien de retrouver son trône, au terme d'une saison convaincante, au bout de laquelle les Parisiens ne termineront pas loin de la barre des 100 points. Steve Mandanda a empêché un grand chelem au PSG , en remportant le trophée du meilleur gardien de la saison. Difficile, pourtant, de comprendre comment le Marseillais a pu être préféré au Montpelliérain Benjamin Lecomte , auteur d'une saison impeccable dans les cages de la deuxième meilleure défense de L1 (32 buts encaissés, contre 29 pour le PSG et plus de 40 pour le reste des équipes du haut de tableau).Pour protester contre la suspension de huit mois de Tony Chapron, le syndicat des arbitres avait décidé de le désigner meilleur arbitre. Résultat : l'UNFP a décidé de ne pas attribuer le prix de meilleur arbitre de Ligue 1 cette saison. Tant pis pour Clément Turpin.Ah, oui, on a aussi vu Ronaldo a adressé des louanges à Neymar , mais «» .: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain): N'Golo Kanté ( Chelsea Unai Emery (Paris Saint-Germain) Diego Rigonato (Stade de Reims Clermont Foot): Dzsenifer Marozsan (Olympique lyonnais): Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain): non attribué David Guion (Stade de Reims Malcom (Girondins de Bordeaux Neymar (Paris Saint-Germain)