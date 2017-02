0

KC

Coup dur pour le Stade rennais.Lors de leur défaite sur la pelouse du Vélodrome sur le score de 2-0, les Bretons n'ont jamais semblé capables de mettre l'OM en difficulté et se sont vite résignés. «» , a tenté d'expliquer Christian Gourcuff en conférence de presse d'après-match.» , a ensuite précisé l'entraîneur rennais, comme pour rappeler les limites de sa propre équipe.Sur les 30 derniers points possibles, le Stade rennais en a pris seulement six points, avec six matchs nuls. Ce qui en fait la plus mauvaise équipe de Ligue 1 sur les dix derniers matchs.