Troisième but pour Zlatan et troisième victoire pour le Galaxy

JR

Pour sa première titularisation sous le maillot du Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimović a inscrit son troisième but en autant de rencontres disputées.Sur la pelouse du Chicago Fire de Bastian Schweinsteiger , qu'il a croisé à Manchester United , Ibra a marqué le seul et unique but de la rencontre (0-1) et permis aux siens de se positionner dans le haut du classement de la Conférence Ouest. Juste avant la pause, sur un excellent centre de son capitaine Ashley Cole , le Suédois est venu placer un coup de tête décisif, après s'être montré relativement discret sur l'ensemble de la mi-temps.Ibra répond à Carlos Vela, buteur la veille , dans la course au titre de meilleur buteur de Los Angeles cette saison.Une jolie consolation quand on sait que le titre de MVP de MLS est déjà réservé à Rod Fanni