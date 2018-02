Trois mois de suspension pour Tony Chapron

131

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le glaive a tranché.Auditionné ce jeudi par la commission de discipline de la LFP, Tony Chapron a tenté de justifier son low-kick totalement fou adressé au Nantais Diego Carlos lors du dernier Nantes-PSG (0-1) . Et, visiblement, l'homme en noir a su trouver les mots, puisque la LFP lui a « seulement » infligé une suspension de trois mois ferme, plus trois avec sursis, alors que celle-ci aurait pu s'étendre à neuf mois d'après le règlement de la FFF concernant une «» .Suspendu jusqu'au 6 mai prochain, Tony Chapron pourra donc faire son retour pour les deux dernières journées de Ligue 1. Et ainsi faire ses adieux au football français en tenue, et sur la pelouse, puisqu'il avait annoncé dès le mois d'août qu'il raccrocherait le sifflet à l'issue de la saison.