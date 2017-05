Trois matchs de suspension pour Diego Godin

0

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sale journée pour Diego Godin.À quelques heures de se farcir le Real Madrid en demi-finale retour de Ligue des Champions avec trois buts à rattraper, le défenseur espagnol de l' Atlético vient de choper trois matchs de suspension après son exclusion de samedi dernier contre Eibar . Godin était allé embrouiller l'arbitre et avait récolté deux cartons jaunes en deux minutes, et d'après l'homme au sifflet, il lui aurait même demande de «Une attitude qui n'a pas plus à la Fédération, qui a annoncé que le joueur serait suspendu pour trois matchs. Godin loupera donc les deux derniers matchs de championnat de la saison -dont les adieux à Calderon, que l' Atlético s'apprête à quitter-, mais aussi le premier match de la saison prochaine.Petit rayon de soleil au milieu des nuages, il a le droit de faire appel.