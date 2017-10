Trois ans et demi de prison pour Fabrizio Miccoli

L’ancien joueur de Palerme et de la Juventus Fabrizio Miccoli , a été condamné à une peine de trois ans et demi de prison pour extorsion aggravée, selon. L’ancien capitaine palermitain était suspecté depuis deux ans d’avoir soutiré 20 000 euros à un ancien physiothérapeute de l'US Palerme au profit de Mauro Lauricella, le fils du parrain de la mafia. L’attaquant de 38 ans a nié les faits et assuré qu’il ne connaissait pas les liens de Lauricella avec la mafia, ce qui n’a donc pas suffi à l’innocenter aux yeux de la justice italienne. «» , a déclaré l’avocat de celui qui a fini au Birkirkara FC (D1 maltaise).À son arrivée au club en 2015, Miccoli avait été qualifié de «» par le président de l’époque, Adrian Delia. «A noter que ce fameux Adrian Delia a également été accusé d’être lié à un trafic de prostituées à Londres, cette année.Les ennuis avec la justice, sport national maltais.