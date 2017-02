Trois anciens joueurs du Betis soupçonnés de corruption

0

L'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut vous permettre de rester en D1, ce qui revient à la même chose.Le juge en charge du dossier d'instruction sur le club d' Osasuna a décidé suite à l'enquête d'installer dix-huit personnes sur le banc des accusés, notamment pour falsification de comptes et corruption sportive. Parmi eux, quasiment que des membres de la direction de l'époque d'Osasuna, et trois anciens joueurs du Betis Séville Xavi Torres et Jordi Figueras Un petit bond dans le temps s'impose : durant la saison 2013-2014, le club d' Osasuna est mal en point. La relégation se profile. Le Betis, bon dernier, est déjà certain de descendre à deux journées de la fin. Et le club sévillan doit justement affronter Valladolid, en lutte pour la relégation avec Osasuna, lors de la 37journée et Osasuna juste après. Les dirigeants du club vont alors vouloir s'assurer que ces résultats iront en leur faveur.Après l'enquête, le juge estime qu'il y a des preuves accablantes pour les dirigeants d'Osasuna. Selon le juge, le club aurait payé 650 000 euros à trois joueurs du Betis : 400 000 pour qu'ils battent Valladolid et 250 000 pour qu'ils fassent en sorte de perdre contre Osasuna. Les résultats furent ceux espérés par Osasuna : le Betis gagne 4-3 contre Valladolid et perd 2-1 face à Osasuna. Pourtant, cela n'empêchera pas le club sévillan d'être relégué. Au total, le juge estime que 2,2 millions d'euros ont été utilisés par le club à des fins illégales. La date de l'ouverture du procès n'est pas encore connue.Une relégation puis bientôt une condamnation. Osasuna n'a jamais été aussi proche de réaliser un doublé.