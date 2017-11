Trois anciens dirigeants de la FIFA suspendus à vie

LG

Les Ripoux 4.Le Comité d'éthique de la FIFA vient de découper trois nouvelles têtes. Celles des anciens présidents des fédérations de l’Île de Guam , du Nicaragua et du Venezuela . Ces derniers, répondant respectivement aux doux noms de Richard Lai, Julio Rocha et Rafael Esquivel, ont été suspendus à vie par la FIFA ce mardi, pour cause de différentes affaires de corruption. Arrêtés en mai 2015 à Zurich, puis extradés aux États-Unis, les trois dirigeants avaient plaidé coupable concernant les accusations de racket, fraudes et affaires de blanchiment dans lesquelles ils étaient enfoncés.En outre, d'après leaméricain, les trois dirigeants ont également été condamnés à verser respectivement 750 000, 430 000 et 860 000 euros d'amende, bien que la FIFA ne semble pas autorisée à imposer des amendes à des personnes sorties du monde du football.C'est ce qu'on appelle combattre le mal par le mal.