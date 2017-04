Tribune Loire fermée à Nantes

0

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Suite aux jets de fumigènes en direction de Cédric Carrasso lors de la rencontre entre Nantes et Bordeaux dimanche dernier, la commission de la discipline de la LFP a annoncé ce jeudi la fermeture de la Tribune Loire de la Beaujoire, pour les deux prochains matchs, à titre conservatoire.Luc Delatour, directeur des opérations du FCNA, accepte cette décision et va même plus loin : «» .Le conflit entre les ultras et la direction du club nantais ne fait visiblement que commencer. La Brigade Loire n'étant pas une association, il est impossible de la dissoudre. Pour réduire son champ d'action, plusieurs pistes sont envisagées : Interdire de se mettre debout en tribune Loire, réduction de la capacité de la tribune (elle compte aujourd'hui 7 500 places) ou personnaliser la carte d'abonnement.