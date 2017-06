Trezeguet claque une volée sous la barre

Vidéo

AH

Quand David frappe comme Goliath.En dix-neuf ans de carrière, Trezeguet a empilé les buts, comme ses 171 en dix ans à la Juve ou ses 34 en 71 sélections, dont le but en or de la finale de l'Euro 2000. Retraité depuis trois ans, le Franco-Argentin en a encore sous le capot à 39 ans. Spécialiste des buts pas piqués des hannetons, il a rappelé son talent lors d'un match de charité à Sofia, après seulement trois minutes de jeu.Une belle mine en volée sous la barre, qui rappelle celle de 2000. Membre de l'équipe de Luís Figo, Trezeguet affrontait l'équipe de Berbatov dans un match de charité pour deux associations pour les enfants malades à Sofia.Un concurrent de plus pour Olivier Giroud.