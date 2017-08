Trezeguet bouscule Besiktas

AH

Attention talent.Prêté par Anderlecht au Kasimpasa SK en Turquie cette saison, Mahmoud Hassan Trezeguet s'éclate. Le milieu offensif égyptien de 22 ans retrouve de bonnes sensations et a inscrit deux buts en deux journées de championnat.Vendredi soir, face au Besikas, qui menait 2-1 grâce à Talisca et Babel, Trezeguet a donc égalisé pour les siens en fin de match. L'Egyptien a envoyé une belle frappe enroulée rasante des vingts mètres, pas incroyablement spectaculaire mais tout aussi délicieux pour les yeux.Ce surnom vient d'une ressemblance physique. Oui, on sait.