Trevor Sinclair renverse une femme puis agresse un policier

GTA est un jeu vidéo bien gentil, mais qui prend tout son sens quand on le pratique dans la vraie vie. Voilà sûrement comment Trevor Sinclair voit les choses.Le 19 décembre prochain l'ancien international anglais de 44 ans comparaîtra devant le tribunal de Blackpool. Pourquoi ? Parce que ce brave Trevor s’est rendu responsable d’une agression sur un agent de police le 6 novembre dernier. Pas de chance, il était en plus en état d'ébriété au moment des faits. Avant d'en arriver là, l'ex de West Ham et Manchester City a eu un accident de voiture. Au volant de sa luxueuse Tesla X60d, il a malencontreusement heurté une piétonne, qui s’en est tirée avec quelques blessures légères. Trevor Sinclair a également été accusé d’autres délits mineurs, comme son refus d'être soumis à l'éthylotest, mais ne devrait pas être poursuivi pour ces motifs-là.Quelle vie !