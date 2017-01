Trebel du Standard à Anderlecht

0

Une page se tourneRespect @Standard_RSCL pour ces belles annéesMerci @KAAGent pour l'intérêtFier et heureux de rejoindre @rscanderlecht pic.twitter.com/KjZQ3YPM7p — Adrien Trebel (@adrientrebel) 15 janvier 2017

JD

C'était la grosse surprise du mercato ce dimanche soir en Belgique On savait qu' Adrien Trebel , capitaine du Standard de Liège, était en froid avec les Rouches et qu'un départ était plus qu'envisageable, notamment du côté de La Gantoise . Mais à 25 ans, le milieu de terrain a décidé de prendre tout le monde de court en annonçant avoir signé à Anderlecht Adrien Trebel est le 9standardman à quitter les bords de Meuse pour la capitale et comme à chaque fois, la rivalité entre les deux clubs est propice à attiser les braises de la menace et de l'insulte facile. Mais Trebel quitte le Standard en ayant porté le brassard de capitaine. Et là forcément, ça rappelle le cas de Steven Defour Le derby du 29 janvier au Parc Astrid s'annonce d'ores et déjà explosif.