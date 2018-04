Trastevere, dans l'ombre des géants de Rome

Loin du tumulte provoqué par le Derby della Capitale, le Trastevere Calcio fait sa vie dans les hautes sphères de la Serie D. Niché dans le quartier du même nom sur les bords du Tibre, le club créé en 1909 peut notamment se targuer d'avoir résisté au fascisme dans les années 1920 ou encore d'avoir vu grandir un certain Francesco Totti.

La Roma et Totti dans les gênes

La dure réalité

Par Andrea Chazy, à Rome

Réussir à exister. Cet après-midi-là, alors que dans quelques heures a lieu le choc entre la Roma et le Milan au stadio Olimpico, une petite centaine de curieux se rend dix kilomètres plus au sud, via Vitellia, pour assister au match du S.S Trastevere . Né en 1909, soit neuf ans après la Lazio , le club niché dans le centre de la Ville Éternelle est alors essentiellement axé sur le cyclisme et la course à pied. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que les gamins du quartier forment une équipe de foot, qui intègre le FIGC en 1925. L'actuel président, Pier Luigi Betturi, raconte : «"Roma",Une identité forte qui n'a jamais été reniée dans l'histoire, car malgré les multiples changements de noms (cinq au total), le nom du quartier n'a jamais disparu : «» En plus d'un siècle, le club n'a jamais connu d'âge d'or. Sa saison la plus glorieuse fut en Serie B lors de l'édition 1946-1947. Deux ans auparavant, alors qu'il était dans le championnat romain de guerre, il fait quand même la Une duaprès une victoire 2-1 face à la Lazio . Déjà une preuve de sa préférence entre les deux ténors.Il faut être véritablement aveugle pour ne pas voir que les fans de football habitant Trastevere ont le cœur qui bat pour la Roma. Le S.S Trastevere joue dans un rouge sang qui ressemble beaucoup à celui de sa cadette, au point que lors des rencontres des catégories de jeunes, les dirigeants doivent parfois sortir les chasubles lorsque les deux équipes se rencontrent. Une tendance confirmée par Betturi : «Le mimétisme est tel que personne n'est surpris quand on s'aperçoit qu'un certain Francesco Totti est passé dans les rangs du club avant de rejoindre « sa » Roma. S'il ne rejoint que le Smit Trastevere en 1984, un an après ses débuts au Fortitudo Luditor, le jeune Francesco disputera bien son premier championnat sous les couleurs de Trastevere à l'âge de 8 ans. Depuis, le lien entre Totti et Trastevere ne s'est jamais rompu, à en croire Betturi : «» Une légende, jusqu'au bout.Mais dans une ville qui comporte deux ténors qui jouent les premiers rôles en Italie , la question du développement de Trastevere se pose. Comment faire pour réussir à pointer le bout de son nez entre les deux mastodontes romains qui dominent chacun un vaste territoire ? Aucun problème selon Betturi, pour qui le souci est ailleurs : «Et ce n'est pas l'annonce du projet de futur stade de la Roma qui fera changer d'avis l'actuel patron de Trastevere : «» Comme si, finalement, tout était fait pour que le Trastevere reste lui-même.