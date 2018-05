Trapp, la der discrète ?

Titulaire et très peu inquiété lors de la finale de Coupe de France remportée par son équipe, Kevin Trapp a peut-être disputé son ultime rencontre sous les couleurs parisiennes.

Bye bye, les jeux de mots ?

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il ne sait sûrement pas. Ses dirigeants non plus. Ses partenaires encore moins. Les supporters du Paris Saint-Germain pas davantage. Mais il est certain que la question se pose ce mardi soir dans la tête de Kevin Trapp . Protégeait-il les cages du Paris Saint-Germain pour la dernière fois ? Était-ce sa dernière apparition sous le maillot d'un club qu'il a rejoint il y a trois ans et où il était censé devenir un énorme gardien de but à son arrivée ? Actuellement annoncé sur le départ et courtisé par des clubs étrangers, le portier a récemment avoué s'interroger sur son avenir au micro de beIN Sports : «(...)(...)(...)Le moment de réfléchir est donc désormais arrivé. Mais avant ça, Trapp a tenu à rester professionnel jusqu'au bout. Comme durant tout son passage dans la capitale, en somme. Cela passait évidemment par uncontre Les Herbiers . Obtenu tranquillement et logiquement, les membres de troisième division étant forcément un poil limités offensivement pour venir enquiquiner l'Allemand. Lequel a, quand même, réalisé quelques sorties aériennes sereines. Une ou deux interventions moins académiques sur sa ligne, aussi. Il a, enfin, considérablement gêné un Clément Couturier lancé en contre et pas loin de réduire le score. Reste que garder sa cage inviolée représentait quelque chose d'essentiel pour le dernier rempart.Sans avoir à toucher beaucoup de ballon, Trapp s'est donc évertué à conserver sa concentration au Stade de France . Sans trop penser à ce qui se passerait la saison prochaine, et sans trop imaginer quels seraient ses coéquipiers. Sans refaire l'histoire non plus. Seulement en faisant le boulot et en démontrant un professionnalisme observé depuis 2015 à Paris. «, a-t-il réagi avant de soulever le trophée.» Certes, ses performances passées n'ont pas toujours été à la hauteur des espérances. Il n'était pas, et n'est toujours pas l'homme qu'il fallait au club pour « passer un cap » . Il n'est pas, et ne deviendra sûrement pas (au PSG , en tout cas) le futur Manuel Neuer que certains dépeignaient et à qui on l'a trop comparé.Peut-être a-t-il manqué de confiance. Peut-être ne lui a-t-on pas donné suffisamment de temps. Toujours est-il qu'avec la douce ascension d' Alphonse Areola et les rumeurs de transfert qui courent au Camp des Loges (le champion de France lorgnerait par exemple sur Gianluigi Donnarumma ), la situation ressemble bien à une fin de parcours pour lui. Encore une fois, il était donc important pour Trapp de bien terminer. Histoire de ne pas achever le mariage sur une mauvaise note, et de sortir par une autre voie que la petite porte. «, a-t-il encore déclaré, comme une évidence.» Surtout quand on dispute son dernier combat.