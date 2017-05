Trapp et Draxler iront à la Coupe des confédérations

1

Personne n'y pense, mais cet été, nous aurons droit à une Coupe des confédérations, qui se tiendra du 17 juin au 2 juillet en Russie Une répétition sympathique avant la Coupe du monde, à laquelle participeront huit équipes dont l' Allemagne , le Portugal , le Chili ou encore le Cameroun . Un casting sympathique, mais pas d'emballement puisque les Allemands viennent d'annoncer les joueurs sélectionnés et qu'on est forcés de constater qu'il s'agit d'une équipe B. Seuls trois champions du monde 2014 seront présents, et pas les plus gros, et Julian Draxler avec ses vingt huit sélections sera le joueur le plus capé de l'effectif. Dans les cages, Joachim Löw a fait appel à Kevin Trapp . Il faut dire que même sans Neuer, les buts des Allemands seront très bien gardés puisque les deux autres goals retenus sont Ter Stegen et Leno.Bref, pas sur que Kevin puisse gratter beaucoup de temps de jeu...