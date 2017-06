Traoré tout proche de l'OL

KC

C'est presque fait.Selon, l'Olympique lyonnais et Chelsea seraient tombés d'accord ce jeudi sur le transfert de Bertrand Traoré. Prêté par le club londonien cette saison à l' Ajax Amsterdam , le Burkinabé devrait rejoindre l'OL contre une indemnité avoisinant les 19 millions d'euros. Ne reste au club français qu'à régler les derniers détails du contrat avec le joueur. Toujours selon le quotidien, les grandes lignes seraient déjà tracées, et Traoré s'engagerait pour cinq ans entre Rhône et Saône.Y'a plus qu'à.