Tranmere’s Community

Pour fêter Noël, le club de Tranmere Rovers (Vanarama National League) a décidé d’organiser un Super Christmas... le 26 décembre et avec une soixantaine de SDF. Derrière cet événement se cache une vraie communauté rassembleuse.

Super Christmas

« Au niveau du foot, il y en a quelques-uns qui se démerdent »

The Community

Par Émilien Hofman, à Liverpool

La détente est quasi nulle, mais le mouvement de tête est franc. Du coup, dommage que le ballon convoité passe trente bons centimètres au-dessus. Mais bon, faut dire qu’avec une casquette vissée sur le crâne, ça aurait de toute façon été peu évident de donner une trajectoire précise au cuir, même sans réel gardien dans les cages. Pas spécialement choqué par son manque deflagrant, Jeff quitte la soixantaine de joueurs présents avec lui dans le rectangle de ce terrain de footballpour rejoindre un petit banc où l’attendent ses affaires. Ce petit bonhomme trapu s’empare alors de son sac en plastique réutilisable et se dirige vers la sortie, non sans avoir fait le coup du «» . Le résultat – un succès – fait s’esclaffer cequi lâche un charabia parfaitement incompréhensible, mais dont le sens doit se rapprocher d’un «» en patois. Il est 14h30 ce lundi 26 décembre, Jeff a bien mangé et bien bu, il s’en va donc la peau du ventre bien tendue. Mais cette fois-ci, ce n’est pas le petit Jésus qu’il remercie, mais bien les membres du staff de Tranmere Rovers.» Costard et badge du club autour du cou, Paul commente la présence de Jeff et des autres SDF dans le hall omnisport et la cafétéria attenante. Lui, c’est le responsable communication des Tranmere Rovers, un club actif en Vanarama National League (D5 anglaise) pour la deuxième saison de suite. Certes, lesvivent une période difficile de leur histoire, eux qui ont presque toujours évolué dans les divisions professionnelles et ont même atteint la finale de la League Cup en 2000. Mais d’un autre côté, le club est en pleine renaissance depuis l’arrivée de Mark Palios (ex-président de la Football Association) et dont tout le monde semble convaincu de la personnalité, disons, philanthrope. «, reprend Paul.» Ce 26 décembre, jour deoù la plupart des Anglais se défoncent le portefeuille pour trouver la chemisette et l’iPhone les mieux soldés des centres commerciaux, une soixantaine de sans-abris profitent ainsi des magnifiques installations de Tranmere Rovers pour passer un bon moment. «, sourit Louise, membre du club.Évidemment, le staff des Rovers n’est pas spécialement formé pour jouer un rôle d’assistant social, mais ce n’est pas trop le but non plus. «» Grand boutonneux plutôt sympathique, Will est le jeune animateur de la partie « foot » de l’après-midi (c’est d’ailleurs lui l'auteur du centre pour la tête loupée de Jeff.) «» , poursuit-il au moment où l'un des invités se plantent dans les filets latéraux en voulant contrôler le ballon. Mais, de jugements sur le déroulement de la journée, il ne sera pas trop question. Mis à part avec Jeff, les contacts avec les sans-abris sont difficiles, et le club semble ne pas trop tenir à ce qu’ils s’expriment...Alors qu’il passe devant des bénévoles de la Croix-Rouge anglaise au seau pour le moment peu rempli, Paul le communiquant s’épanche sur la «» des Rovers. «» Les témoignages recueillis auprès de chaque supporter rencontré aux abords du stade convergent tous dans le même sens : c’est cette différence qui procure à Tranmere Rovers un taux important d'intérêt des locaux par rapport aux ogres capitalistes que sont Liverpool et Everton. Et force est de constater qu’ils ne se trompent pas : le Prenton Park de ce quartier du sud de Liverpool peut abriter 16 000 personnes et, lors de ce Boxing Day, ils étaient près de la moitié à remplir les gradins... pour un match de D5, soit l’équivalent en France d’un Stade Briochin-FC Dinan-Léhon ! Parmi eux, une bonne quinzaine de personnes à mobilité réduite dont les chaises roulantes sont installées sous un abri sur la longueur du terrain. «, pose Will.» Il ne manque plus qu’un cours de détente avec Ivan Zamorano et Jeff aura trouvé son bonheur.