Trafics de Skënderbeu

Soupçonné par l'UEFA d'avoir truqué le nombre ahurissant de 53 matchs entre 2010 et 2016, le club albanais de Skënderbeu risquerait d'être banni dix ans de toutes compétitions européennes. L'aboutissement logique d'un cycle ininterrompu de corruption, qui ne trompait de toute façon plus grande monde depuis bien longtemps.



Tournez magouilles

Petits arrangements entre amis

« Si tu gâches tout, je te détruirai »

Bourbier de corruption

Par Adrien Candau

Propos de Falma Fshazia recueillis par AC

» Cette fois-ci, l'UEFA a décidé d'y aller franco. Dans un rapport déterré par le, l'Union des associations européennes de football décortique comment ce club de la ville de Korçë est devenu le maître absolu du trafic de résultats. Une magouille qui fonctionne à grande échelle depuis la saison 2009-2010. Et qui devenait beaucoup trop apparente pour échapper à la vigilance du gendarme européen.Un chiffre illustre le problème posé par Skënderbeu : cinquante-trois. Comme le nombre de matchs suspects du club que le(BFDS), le département associé à l'UEFA en charge de détecter les paris frauduleux, a identifié depuis 2010. Une tricherie à grande échelle qui prend donc source au début de la décennie : en 2011, le club conquiert son premier titre national depuis 1933. Tout sauf un hasard : la saison 2009 voit débarquer au sein du club de Korçë, une ville de 75 000 âmes au sud-est du pays, un certain Ridvan Bode. Un homme qui pèse, puisqu'il est alors ministre des Finances de Sali Berisha, Premier ministre albanais de 2005 à 2013. «» , pose Falma Fshazia, chercheuse au Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques et auteur d'une étude sur l'histoire contemporaine du football albanais. «Des coups de pouce en tout genre, rendus possibles grâce à l'influence tentaculaire de Ridvan Bode, à en croire le rapport de l'UEFA : «» Pour favoriser les siens, l’homme politique a plusieurs cordes à son arc. D'abord, faire jouer ses relations, comme avec son ami député Dashnor Sula, principal pourvoyeur financier du club de Shkumbini, autre pensionnaire de l'élite albanaise. En 2010 et 2012, le BFDS repérait ainsi deux matchs entre Skënderbeu et le Shkumbini, remporté par le club de Korçë. Deux rencontres que l'UEFA estime truquées, pour coller au scénario qu'ont « anticipé » de nombreux parieurs suspects.Le trucage de matchs pour faire gagner le gros lot à des parieurs audacieux serait même un exercice dans lequel Skënderbeu est passé maître. En 2015 et 2016, Skënderbeu s'inclinait ainsi 5-1 et 3-0 face au Sporting Portugal et au Lokomotiv Moscou, les scénarios des deux matchs correspondant quasiment à la lettre à ce qu’envisageaient certains paris. En Albanie, Bode n'hésite aussi pas à faire parfois ouvertement usage de la manière forte pour arriver à ses fins. En 2011, l'ancien coach du Dinamo Tirana, Luis Manuel Blanco, faisait état d'une scène qui ne dépareillerait pas dans un bon vieux film de Scorsese : «À l'échelle nationale, les magouilles grandeur nature de Bode et de la direction du Skënderbeu permettent au club de remporter cinq fois le championnat entre 2011 et 2015. Sans provoquer de scandale d’ampleur national. «, pointe Falma Fshazia.Ce contexte explosif incite finalement la Fédération albanaise à agir contre la gruge quasi institutionnalisée déployée par Skënderbeu. Lors de la saison 2015-2016, le club de Korçë remporte encore la Super League, mais voit son titre retiré dans la foulée. Puis il est condamné à entamer l'exercice 2016-2017 avec douze points de pénalité. Avant que l'UEFA ne se décide donc à enfoncer le clou, en faisant planer la menace d'une exclusion du club de toutes compétitions européennes pendant dix ans. Un bourbier de corruption au milieu duquel les fans du Skënderbeu tentent d'exister.La semaine dernière, les supporters du club ont défilé en masse dans les rues de Korçë. «, avance Falma Fshazia.» Le maire de Korçë a, lui, envoyé une lettre au président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, pour lui demander de ne pas «» . Manque de pot, des inspecteurs de l'UEFA ont aussi reçu dans la foulée des menaces de mort anonymes, à la suite du dévoilement par lede l'enquête qui vise le club albanais. De quoi sûrement inciter Čeferin à garder Skënderbeu dans le viseur. Plutôt qu’à passer l'éponge sur une décennie de trafic.