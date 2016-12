City, United et Chelsea assurent

Dixième victoire d'affilée pour Chelsea, raclées de la part de Liverpool et Tottenham, succès étriqués des Manchester et de West Ham : la seizième journée de Premier League n'a pas apporté beaucoup de surprises. Mais montre que les favoris tiennent leur rang.

2k

Middlesbrough 0-3 Liverpool

Sunderland 0-1 Chelsea

West Ham United 1-0 Burnley

Crystal Palace 1-2 Manchester United

West Bromwich 3-1 Swansea City

Manchester City 2-0 Watford

Stoke City 0-0 Southampton

Tottenham Hotspur 3-0 Hull City

Grosse surprise d'entrée du côté des: Mignolet fait son retour dans les cages au détriment de Karius, pas franchement rassurant depuis le début de la saison. Avec Origi en pointe, Liverpool prend rapidement l'avantage grâce à Lallana d'une belle tête. Mignolet, lui, se montre décisif dans les bois malgré la domination adverse. Grâce à leur portier, les hommes de Klopp peuvent tranquillement doubler la mise par Origi, qui cartonne en ce moment, et même la tripler sur un bon mouvement (doublé de Lallana) pour choper les trois points. Et rester dans la roue de Chelsea., parce qu'on préfère définitivement le petit Mignon au grand Loris.Pas de Hazard dans ce choc des extrêmes (leader contre lanterne rouge), mais un Willian déterminé à récupérer sa place. Séduisant ces derniers temps, Fàbregas prend la place de Matić. Les deux remplaçants habituels permettent au premier du classement de prendre l'avantage, le une-deux entre les deux hommes profitant au milieu de terrain, auteur d'une belle frappe. Willian, lui, touche la barre. Au-delà de son banc, lespeuvent également compter sur Courtois, qui fait le taf. Et même plus que ça, puisque le portier sauve les siens d'une fabuleuse parade dans le temps additionnel. Le trône est décidément confortable., comme la série de victoires de Chelsea en Premier League.West Ham, ce n'est pas la forme ce moment. Même un penalty est compliqué à marquer. Ainsi, Noble doit s'y reprendre à deux fois pour convertir la sentence juste avant la mi-temps. Les, plutôt inspirés (deux poteaux en première période), auraient d'ailleurs déjà dû bénéficier d'un premier péno en début de rencontre. Ce sera tout pour eux. Et c'est déjà pas mal en ces temps de vache maigre., parce qu'on n'a pas envie de voir Payet en deuxième division.Mourinho souhaite-t-il revenir à des fondamentaux ? Toujours est-il que le Portugais se décide enfin à aligner Mata et Blind aux côtés de Rooney. Pas de Martial par ailleurs, écarté du groupe. Comme d'habitude, MU se montre poussif, mais parvient à faire la différence par Pogba. Sur un but un peu naze, il faut l'avouer, mais mérité. Même si Rojo fait toujours le foufou en taclant au niveau du cou et que le public réclame Cantona, United tient la balle et se procure les meilleures situations. Mais comme d'habitude, les poulains dune sont pas sereins et se font avoir sur une inspiration de Mc Arthur. Pas de bol pour les Diables, l'arbitrage n'est pas au top non plus, et oublie un péno tout en refusant un but pour hors-jeu imaginaire. Dans ce contexte, Manchester va-t-il rendre les armes ? Absolument pas. Encore à la baguette, Pogba sert Ibrahimović pour la délivrance. Ouf., parce que la mayo mancunienne, déjà ratée deux fois, est peut-être en train de prendre.Quelqu'un s'intéresse-t-il à cette rencontre ? Non ? Devant ce constat, les deuxont décidé de ne pas trop forcer lors des 45 premières minutes. Et tant pis pour le public de WBA. Bon, les locaux font quand même l'effort de faire trembler les filets en deuxième période par Rondón. Une fois. Deux fois. Et même trois fois. Avant de voir Routledge réduire le score. Pas si mal, finalement., parce que si le multiplex ne lui a consacré que 48 secondes, c'est qu'il y a une raison.Quatre victoires en quinze matchs. C'est la série compliquée dans laquelle est embourbé Manchester City. Du coup, Guardiola titularise Touré au milieu et Nolito en pointe. Mais c'est Zabaleta qui trouve le premier le chemin des filets, à la suite d'un bon débordement mancunien sur l'aile gauche. Reste que rien n'est facile pour la ville de Manchester actuellement. Alors, City se fait peur et manque de subir une égalisation cruelle avant que Silva ne valide la victoire. Lesrepartent de l'avant. Mais Dieu que ce fut dur., parce que Pep ne s'est pas franchement réconcilié avec ses joueurs offensifs.Stoke City s'en tape un peu de sa réputation. Arnautović également. Alors forcément, les cartons rouges partent parfois vite. Un peu après la vingtième minute, l'attaquant s'en est donc pris un direct. Histoire de bien commencer la partie. La suite ? Rien.. Fermez les rideaux., parce qu'une expulsion toute seule n'a jamais donné un bon match.Le suspense, très peu pour lesce mercredi soir. Dès le quart d'heure de jeu, Eriksen ouvre le score en faveur des potes de Lloris. Sérieux, Tottenham confirme ensuite sa supériorité après la pause. Grâce à qui ? Eriksen, encore une fois. Le milieu manque le triplé en bottant un super coup franc sur la barre, que Wanyama, au rebond, balance au fond. Un 3-0 propre, net et sans bavure., parce qu'il n'y a eu aucune surprise.