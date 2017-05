Tousart au Mondial U20, sauf si Lyon renverse l'Ajax

0

Une Coupe du monde ou une finale d'Europa League.C'est le deal qu'a proposé Ludovic Batelli , le sélectionneur des U20, à son capitaine Lucas Tousart . L'OL étant mené 4-1 en demi-finale de C3 par l' Ajax Amsterdam après le match aller, le jeune milieu a de grandes chances d'être libre pour la Coupe du Monde de sa catégorie d'âge, qui se déroule du 20 mai au 11 juin en Corée du Sud . Mais si les Lyonnais parvenaient à créer l'exploit ce jeudi au Parc OL, Lucas Tousart devra faire faux bond aux Bleuets pour disputer une finale européenne avec son club, organisée le 24 mai à Stockholm.Cette décision a été prise après des tractations entre la fédération et le club rhodanien. «, a déclaré Batelli en conférence de presse.» .Et sinon, quelqu'un pourrait demander à la FIFA et l'UEFA d'accorder leurs agendas pour la prochaine fois ?