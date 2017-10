Tours vire son entraîneur Gilbert Zoonekynd

20

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un petit Tours et puis s'en va.Intronisé en mars à la tête de l'équipe tourangelle pour sauver sa peau en Ligue 2 la saison dernière, Gilbert Zoonekynd ne pourra pas réitérer cette performance. Après des débuts catastrophiques dans cet exercice (9 défaites et 2 nuls en 11 matchs) et un nouveau revers à Valenciennes ce week-end (2-0), l'entraîneur prend la porte.(directeur général, ndlr)» , a indiqué dans un communiqué le club de Jean-Marc Ettori . C'est Sébastien Gondouin , second entraîneur-adjoint, qui prend la relève.Déjà le cinquième limogeage de coach dans l'antichambre de l'élite. Impitoyable Ligue 2.