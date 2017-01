Tours s'est offert un stage commando durant la trêve

0

[STAGE] Depuis mardi, le groupe pro a été sollicité jour comme nuit, pour effectuer des exercices avec l'unité spécialisée de l'armée 🇫🇷 pic.twitter.com/jGnxfylJ0x — Tours Football Club (@ToursFC) 4 janvier 2017

Longtemps lanterne rouge de Ligue 2, Tours a redressé un peu la barre pour sortir de la zone de relégation juste avant les vacances. Pas sauvés pour autant, les Tourangeaux ont profité de la trêve pour renforcer la cohésion de l'équipe et travailler le physique. Encadrés par une unité spécialisée de l’armée française, Toifilou Maoulida et ses potes ont alors dégainé tenues militaires, maquillages et bonnets pour un mini stage commando de deux jours. Au programme, exercices physiques, paintball et réveil en pleine nuit.Mouais, en vrai, les joueurs ont juste fait un paquito et jouer à saute-mouton.