Tournois rétro vintage

Ils auront lieu à :

1er tournoi : VILLENEUVE D'ASCQ le SAMEDI 10 JUIN (indoor en 5x5 au Footsal cousinerie)

2e tournoi : RENNES le DIMANCHE 11 JUIN (indoor en 5x5 au Soccer Rennais)

3e tournoi : PARIS le SAMEDI 17 JUIN (extérieur en 7x7 au Parc du Tremblay - 94)

4e tournoi : PARIS le DIMANCHE 18 JUIN (extérieur en 7x7 au Parc du Tremblay - 94)

5e tournoi : PARIS le SAMEDI 24 JUIN (extérieur en 7x7 au Parc du Tremblay - 94)

6e tournoi : LYON le DIMANCHE 25 JUIN (indoor en 5x5 au Factory Sport Game)

7e tournoi : NICE le SAMEDI 1er JUILLET (extérieur en 5x5 au Foot Club 5 Crémat)

Toujours sous la très très haute supervision deorganise au mois de juin partout en France...Le principe est simple : on choisit un maillot sur LES VOYAGES EN BALLON , on inscrit une équipe ICI et on joue un tournoi de fin de saison avec des maillots VINTAGE !Imaginez que vous êtes la Juventus 1984 contre le PSG 1983, Boca Juniors 1981 contre le Cosmos de New York 1975 !Souvenirs inoubliables entre copains garantis !Incluant maillot vintage à choisir sur LES VOYAGES EN BALLON (que vous gardez bien évidemment à la fin), musiques année 70/80, arbitres officiels, terrains synthétiques, antenne sécurité civile et 10 matchs de poule de 12 minutes pour toute les équipes de 9h à 17h ! Puis 8es de finale ou 8es de consolante...Pour participer, vous demandez un dossier à