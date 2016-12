Tourne le Vion

Champion du monde des moins de vingt ans avec Pogba and co en 2013, Thibault Vion n’était depuis qu’un long silence et un vague souvenir. Puis, il a bossé pour revenir jusqu’à son doublé décisif face à Lorient samedi. Un bel hommage à Weight Watchers.



Le loft et les kilos en trop

« Je ne faisais plus attention à rien »

C’est le problème quand on se barre de chez soi pendant près de deux ans. Votre tête n’est plus reconnue, votre nom n’est qu’un lointain souvenir et votre sourire n’est qu’une expression sur une vieille photo où l’on se dit : «» Saint-Symphorien ne plaisante pas avec la mémoire, Philippe Hinschberger , artiste-chanteur de son état, encore moins. Cette fois, il n’est pas là pour une sérénade, mais plutôt pour tomber dans le biblique. Grimpé sur son podium, le coach du FC Metz a préféré le costume à l’aube, mais parle de «» et répète le mot «» tout en profitant de son temps de parole pour sécher son groupe qui a joué «» .Le FC Metz , mené 3-1 à un quart d’heure de la fin par Lorient , a réussi à gratter un nul presque inespéré (3-3) au bout du scénario fou de cette quatorzième journée de Ligue 1. Dans la forme, Hinschberger n’est pas content, mais dans le fond, il s’en satisfera. La forme, justement. Il y a des instants où chaque propos est mesuré et c’est peut-être le moment de la conférence de presse donnée par l’entraîneur messin samedi soir qui est finalement le plus attendu. Face à son assistance, il démarre : «» Amen. La dernière fois que Thibault Vion avait été vu sur une parcelle de Saint-Symphorien, le FC Metz dansait déjà avec la zone rouge et Anthony Martial menait l’attaque de l’AS Monaco , soutenu par Yannick Ferreira Carrasco . Une victoire en fin de match de l’ ASM (1-0), treize minutes sur le terrain pour le gamin et une nouvelle disparition. C’était le 20 décembre 2014.Thibault Vion était alors déjà un nom connu des observateurs. Un «» comme on aime appeler les jeunes prometteurs. Lors de l’été 2013, l’ado était devenu champion du monde U20 avec Paul Pogba Samuel Umtiti et Kurt Zouma . Deux ans plus tôt, il avait quitté la France pour apprendre au FC Porto , puis était finalement revenu où tout avait commencé en janvier 2014. Prêt à décoller. Problème : le moteur s’est enrayé. Alors, Vion a finalement été prêté en Belgique , au RFC Seraing, club satellite du FC Metz , en deuxième division. Un an pour continuer à bosser, à apprendre. Mais Vion s’est cassé la gueule avec violence.Lui parle d’une saison «» où un nouvel entraîneur débarqué à l’hiver 2015 ne lui a plus fait confiance. De quoi plonger. Personne ne sait vraiment ce que Thibault Vion a fait pour évacuer son spleen. Reste qu’il est revenu à Metz cet été en fracassant la balance avec dix kilos en trop. De l’avis de beaucoup, Vion n’a plus rien d’un joueur de foot et est finalement revenu avec un statut de lofteur au sein de son club formateur. Philippe Hinschberger ne peut même pas le prêter, alors il lui colle dans les pattes le préparateur physique du club : Hugo Cabouret. Pour «» .Bingo. Hinschberger le réintègre progressivement au groupe pro et lui file quelques minutes à bouffer à Toulouse (2-1) samedi dernier. Le lendemain, Vion retrouve la CFA2 et ouvre le score contre Vauban Strasbourg (3-2). Histoire de continuer à bosser la répétition des rencontres, le rythme et la confiance. Jusqu’à entrer samedi soir face à Lorient à un quart d’heure de la fin. Le buteur claque deux buts sur ses deux premiers ballons et murmure, après la rencontre, qu’il aurait «[il était]» .Il s’est contenté d’aller chercher le ballon dans les filets une première fois avant d’exploser, le doigt levé et la tête enfoncée dans la masse créée pas ses coéquipiers-soutiens sur l’égalisation. Vion a réussi son premier pari : redevenir un footballeur normal, à la ligne normale et à la tête en ordre. Loin de cette période où il avouait récemment auqu’il ne «» . Philippe Hinschberger ne veut plus en parler comme d’un espoir. Thibault Vion n’a que vingt-deux ans et en reste malgré tout un. À lui d’arracher définitivement l’étiquette.