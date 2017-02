Toulouse tabasse Angers

0

Toulouse FC 4-0 SCO Angers

Il paraît que le mercato d'hiver est un marché d'opportunités. Eh bien le moins que l'on puisse dire, c'est que le Téfécé a su saisir les bonnes. Et ça s'est ressenti cet après-midi, pour le premier match avec ses nouvelles recrues.Certes, la première mi-temps est compliqué pour les Toulousains, qui n'arrivent pas à trouver la faille au sein du bloc angevin. Mais ce n'est pas grave, parce qu'au retour des vestiaires, les hommes de Pascal Dupraz posent le pied sur l'accélérateur. Notamment les petits nouveaux. Sur un bon centre appuyé de Corentin Jean Andy Delort se jette pour pousser le ballon au fond des filets. Quelques minutes plus tard, le même Corentin Jean provoque un penalty, transformé par Martin Braithwaite Histoire d'être sûr de réussir sa première, le joueur prêté par Monaco combine avec Ola Toivonen et permet ainsi à Oscar Trejo de planter le but du 3-0. D'ailleurs, le géant suédois, qui a remplacé Delort, encore juste physiquement, à la 67minute, ne se fait pas prier pour planter le quatrième pion dans les dernières minutes et enfoncer Angers à la 18place.Un large succès qui fait du bien, surtout que Toulouse restait sur quatre défaites consécutives.