Toulouse fait passer le bac à ses supporters

Le Téfécé a encore fait des siennes.Alors que des milliers de lycéens ont passé l'épreuve du philosophie du baccalauréat ce jeudi, le club toulousain a publié sur son site internet ses propres sujets, pour tous les amateurs de foot et ceux de la ville rose tout particulièrement. Trois épreuves au total tournées autour du TFC. Comme le vrai bac, on commence par la philo.Viennent ensuite les mathématiques.Et enfin, pour terminer en beauté, l'histoire-géo.Les sujets complets peuvent être trouvés sur le site du club et si vous êtes vraiment motivés, vous pouvez même envoyer vos réponses à l'adresse suivante : media@tfc.info. La copie la plus originale recevra un cadeau du club.Vous pouvez prendre vos stylos et retourner vos feuilles. Les copies seront ramassées dans quatre heures.