Toulouse expulse Bordeaux de sa Coupe de la Ligue

Toulouse (4-4-2) : Lafont - Yago, Diop, Jullien, Amian - Jean (Sylla, 82e), Cahuzac, Imbula, Gradel (Michelin, 65 e) - Delort, Toivonen (Sanogo, 74e). Entraîneur : Pascal Dupraz.

Bordeaux (4-3-3) : Prior - Sabaly, Toulalan, Poundage (Youssouf, 85e), Pellenard - Lerager (Vada, 61e), Plasil, Sankharé - Cafu (Taha, 61e), De Préville, Kamano. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

La finale de la Coupe de la Ligue se jouera bien au Matmut Atlantique, mais sans les Girondins de Bordeaux Deux équipes malades, un public absent - la LFP ayant eu l’intelligence de programmer un match en semaine à 18h45 -, tous les ingrédients étaient réunis pour livrer une prestation plus que moyenne. Et les téléspectateurs n’ont pas été déçus. Au milieu de cet enchaînement d’erreurs techniques et de passes manquées, ce sont les Toulousains qui se sont montrés les plus forts. Plus entreprenants, plus attentifs et tactiquement mieux en place, les hommes de Pascal Dupraz envoient une première alerte par l’intermédiaire de Corentin Jean , mais sa frappe est repoussée par Jerôme Prior (33). Très actif, l’ancien Monégasque va même obtenir un penalty dans la foulée - le cinquième en cinq rencontres pour Toulouse -, que Max-Alain Gradel va se faire un plaisir de convertir (1-0, 36).La seconde période est du même acabit : des erreurs techniques, des passes manquées et un but toulousain. Cette fois-ci, c’est Ola Toivonen qui est présent au bon endroit au bon moment pour reprendre une première tête de Christopher Jullien (2-0, 53). Les potes d’ Andy Delort peuvent gérer leur fin de match, le Téfécé verra les quarts de finale. Les Girondins, eux, enchaînent une sixième défaite consécutive en déplacement. De quoi énerver les nombreux supporters présents au Stadium et qui ont fini par lancer un «» .