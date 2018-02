Toulouse et Monaco mettent le feu au Stadium

Monaco n'allait laisser aucune chance à Toulouse. Puis Toulouse allait faire trembler Monaco. Mais Monaco allait revenir plus fort. Sauf que Toulouse n'est jamais mort. En bref, TFC et ASM nous ont offert un beau mano a mano ce samedi après-midi.

Toulouse FC (4-3-3) : Lafont - Yago, Diop (cap.), Amian, Moubandje – Imbula (Jean, 78e), Cahuzac, Sangaré – Mubele (Delort, 62e), Sylla (Blin, 63e), Sanogo. Entraîneur : Mickaël Debève



AS Monaco (4-2-3-1) : Subašić - Sidibé, Glik, Jemerson, Raggi (cap.) - Fabinho, Tielemans (Ghezzal, 46e) - Lopes (Diakhaby, 89e), Moutinho, Lemar – Baldé (Jovetić, 42e). Entraîneur : Leonardo Jardim

Pour Kool Shen, il suffit d'un rien. Pour les Toulousains, ce rien s'appelle un but. Au bon endroit au bon moment, Sangaré égalise pour le Téf' en même temps qu'il inscrit son premier pion en pro d'un plat du pied assuré. Nous sommes à la moitié de la première période et le match entre Toulouse et Monaco peut enfin commencer. Car, jusqu'ici, on assistait principalement à unmonégasque face à des Violets paumés dans un labyrinthe sans fil d'Ariane. Un rien suffisant pour changer l'avenir ? Oui. Car n'en déplaise à Rony Lopes Bruno a toujours raison.Premier couplet, première accélération monégasque, premier but : alors que Toulouse semble miser sur un combo solidité défensive – coups de pied arrêtés, soncraque sur une bastos balancée au hasard par Glik, exploitée par un Baldé tout en combat et terminée par Rony Lopes , fort entre les jambes de Lafont. Son gardien sur le cul, Toulouse est chancelant. Tout est trop mou, sans envie ni vitesse face aux passes monégasques. Sauf que sur une illumination, le TFC trouve la formule magique par Sangaré, via Sylla, depuis la gauche et ressuscite d'entre les morts. De manière incompréhensible, Monaco devient fébrile, et les Toulousains se découvrent des qualités de combinaisons à droite ou à gauche. Il faut les pognes de Subašić ou les savates de Raggi pour que Jardim retrouve des joueurs qui ne soient pas menés au score à la pause.Disque rayé en seconde période ? Avec Ghezzal en plus et Tielemans en moins, Monaco repart soyeux, Jovetić (qui a remplacé Baldé, blessé) choisit la finesse pour toucher le poteau, et Lopes préfère la reprise en force sous la barre pour remettre son équipe devant. Et quand Jovetić, chanceux à défaut d'être altruiste pour Lemar, par ailleurs omniprésent, bénéfice d'un contre favorable pour mettre l' ASM deux buts devant après que Delort a vu sa reprise en pivot détournée, ça commence sérieusement à sentir la défaite pour Toulouse. Sauf que oui, le disque est vraiment rayé. M. Millot lâche une fausse note avec un penalty pour le moins sévère sifflé contre Glik et transformé par Delort avec une célébration chère à Conor McGregor. La folie est en marche. Elle prend les traits de Yaya Sanogo , qui réussit finalement à mettre au fond une de ses frappes en pivot, sur un service de Delort, encore et toujours. Jovetić est colère, Raggi est colère, mais ça ne changera plus rien : ce soir, Toulouse va passer une bonne soirée. Comme quoi, il suffit vraiment d'un rien.