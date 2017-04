Toulouse condamné dans l'affaire Pelé

0

FC

1,425 million d'euros.C'est la grosse somme que va devoir verser Toulouse à Yohann Pelé en guise de dommages et intérêts. Le TFC a en effet été condamné et sanctionné pour licenciement abusif par la Cour d'appel de Toulouse. L'actuel gardien titulaire de l' Olympique de Marseille avait vu son ancien club mettre un terme à son contrat en 2012, soit trois ans après son arrivée, en raison de son incapacité à jouer au football. Le portier, pas franchement d'accord avec cette décision, avait donc porté plainte. Et la Cour lui a donné raison.En trois saisons, Pelé a disputé 23 rencontres avec Toulouse. Qui a de quoi regretter ce transfert.