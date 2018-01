Toulalan quitte Bordeaux, Sankharé doute

682

Jérémy Toulalan a demandé à mettre fin à son aventure bordelaise. Le Club a accepté de résilier son contrat compte tenu de la fin de celui-ci dans quatre mois et de son exemplarité.https://t.co/xgDOtLvX1z pic.twitter.com/K6wkwM9WmP — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 18 janvier 2018

Un véritable effet domino.À la suite de l'éviction de Jocelyn Gourvennec annoncée ce jeudi matin par le club, certains de ses plus fidèles lieutenants ont eu l'idée de quitter le navire girondin dès cet hiver. Selon les informations deet de RTL, Jérémy Toulalan et Younousse Sankharé ont mal vécu le départ de la « Josse » , au point de vouloir chercher un nouveau challenge dans les prochains jours.Toulalan a d'ores et déjà résilié son contrat comme l'a annoncé le club dans un communiqué, tandis que Sankharé pense demander un transfert, une information par ailleurs démentie par l'agent de l'ancien Guingampais.C'est clairement le boxon au Haillan, mais ça, notre bon Willy l'a déjà dit.