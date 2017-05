Totti-Spalletti, désamour capital

En décidant de ne pas faire entrer en jeu Francesco Totti face à l'AC Milan la semaine dernière, Luciano Spalletti s'est attiré les foudres de San Siro et de nombreux observateurs du football italien. Et a soufflé sur les braises de la relation sulfureuse qu'il entretient avec l'icône romanista. Retour sur une idylle qui ne pouvait plus que mal se terminer.



Scandales romains

Les raisins de la colère

Logique sportive

Par Adrien Candau

Propos de Ricardo Faty et Olivier Dacourt recueillis par AC

Son nom est unanimement applaudi par San Siro avant la rencontre. Puis les ultra milanais déploient une bannière pour l'honorer où l'on peut lire : «» Et lesde la Roma qui ont fait le déplacement à Milan chantent «» ( «» , ndlr) pour demander son entrée en jeu, alors que la Roma mène trois buts à un à dix minutes de la fin. Mais Luciano Spalletti reste imperturbable et laissesur le banc. Comme un ultime geste de défiance envers Francesco Totti , avec qui il aura formé jusqu'au bout un vieux couple dysfonctionnel.Ce n'est pas la première fois qu'il est reproché à Spalletti de laisser Totti sur la touche. Depuis que leromain a fait son retour dans la ville éternelle, c'est une forme d'entente cordiale froide qui régit leurs rapports. Une paix de braves qui peut rapidement déraper en scandale médiatique. Avec, en point d'orgue, deux conflits majeurs qui ont éclaté la saison dernière. D'abord à la mi-février 2016, quand Totti, mécontent de son temps de jeu, décide de se confier à la RAI : «Un déballage public pas du tout du goût de Spalletti, qui l'exclut du groupe avant un match face à Palerme . Totti a beau être réintégré la semaine suivante, la mèche est allumée entre les deux hommes. Mi-avril, c'est l'explosion. Alors que la Roma arrache un nul face à l' Atalanta après un but salvateur de son, Spalletti pète un câble en lâchant dans les vestiaires : «» Avant de donner une conférence de presse lunaire, où il diminue ouvertement la prestation de Totti : «» Les deux hommes finiront par s'expliquer, mais la réaction épidermique de Spalletti ne manque pas de souligner une ligne de fracture persistante avec son capitaine.Pourtant, tout n'a pas toujours été noir entre Francesco Totti et Luciano Spalletti , loin de là. Lors du premier mandat du technicien à Rome entre 2005 et 2009, les relations professionnelles qu'entretiennent les deux hommes sont excellentes, Spalletti réinventant même Totti au poste d'avant-centre. Mais, le 13 septembre 2009, le Toscan, qui avait ouvertement critiqué sa direction pendant l'été, démissionne et est remplacé par Claudio Ranieri . Une décision louée par Totti dans les médias italiens : «» Un coup de poignard dans le dos pour Spalletti, qui ne cache pas avoir été blessé par l'icône romaine. Pas étonnant, compte tenu de la sensibilité à fleur de peau du bonhomme, comme l'explique Ricardo Faty , qui a joué sous les ordres du technicien italien lors de l'exercice 2006-2007 : «» Alors, quand Totti le félicite pour sa réussite à la tête du Zénith Saint-Pétersbourg, l'ancien gourouréplique par médias interposés : «» Pas de quoi reprendre leur relation sur des bases apaisées, quand Spalletti reprend la tête de la Roma début 2016.Une rancune tenace doublée d'une logique sportive implacable : pendant que Totti devenait, d'année en année, de moins en moins indispensable sur le pré, Spalletti s'affirme en remportant deux titres de champion de Russie . «» , analyse Olivier Dacourt, qui a évolué sous les ordres de Spalletti de 2005 à 2006. «» Une nécessité de valoriser le collectif au détriment de l'icône, que n'a cessé de relever inlassablement Spalletti : «» , a-il expliqué après la victoire des siens face à l' AC Milan . «, relève Faty.» Une orientation finalement validée par le club, puisque Monchi , le nouveau directeur sportif de la Louve, a annoncé qu'dirait stop à la fin de la saison. En attendant, lesdemanderont sans doute l'entrée de Totti face à la Juventus ce dimanche, pour le choc de cette 36journée de Serie A. Il est moins sûr qu'ils obtiennent gain de cause...