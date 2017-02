Totti, joueur le plus fidèle d'Europe

159

Il est vraiment éternel.Avec presque un quart de siècle à évoluer sous le maillot romain – bon ok, vingt-quatre ans pour être précis –, Francesco Totti , quarante ans, prouve que le football moderne ne rime pas forcément avec volatilité. C'est ce que révèle une étude de l'Observatoire du football du CIES publiée en début de semaine. Derrière Totti, on retrouve John Terry , avec 18,5 saisons consécutives chez leset, à égalité pour fermer le podium, Gianluigi Buffon et... Nicolas Seube , 15,5 saisons consécutives chacun, mais pas au même niveau, certes.Au niveau collectif, l'étude du CIES (qui ne se base que sur les championnats du Big Five) révèle en revanche que le championnat qui compte le plus de joueurs fidèles est la Bundesliga allemande, avec une moyenne de 8,6 saisons. La Ligue 1, quant à elle, ferme le classement avec 7,7 saisons en moyenne. Pas étonnant, lorsque l'on voit par exemple que les plus anciens du groupe actuel de l'OM sont au club depuis un an et demi.Notons également que cette étude ne prend en compte que les joueurs ayant du temps de jeu depuis le début de la saison et le nombre de saisons consécutives passées au club.L'étude est à retrouver ici dans son intégralité.