Totti envoie la Roma en demies

À cette phrase, les joueurs de Cesena, modeste vingtième de Serie B, y ont cru longtemps face à la Roma. Ce mercredi soir au Stadio Olimpico, la Louve recevait Cesena pour les quarts de finale de la Coupe d' Italie . Et bien qu'ultra-favoris, les Romains ont eu énormément de difficultés à se défaire de leur adversaire, c'est le moins que l'on puisse dire.Déjà, il faut attendre la 68minute pour qu'Edin Džeko ouvre le score. Alors que l'on croit que le plus dur est fait pour le dauphin de Serie A, Luca Garritano égalise à peine cinq minutes plus tard à la suite d'une énorme boulette du gardien Alisson.Cesena croit tenir son exploit, ou au moins le droit de rêver plus longtemps pendant la prolongation, mais c'est sans compter sur la très discutable décision de l'arbitre de la rencontre. Alors qu'il reste cinq secondes dans les arrêts de jeu, il siffle un penalty pour une faute du gardien Agliardi sur Kevin Strootman , qui a presque semblé surpris que le péno lui soit octroyé. Malgré les longues protestations des joueurs de Cesena, la décision ne changera pas.Et c'est évidemment l'éternel Francesco Totti qui transforme la sentence, envoyant la Roma en demi-finales.À noter dans tout bon agenda : demi-finale aller le 1mars, Roma- Lazio , demi-finale retour le 5 avril, Lazio-Roma.