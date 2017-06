Totti devrait finalement intégrer le staff de la Roma

HL

On ne reverra pas Francesco Totti sur la pelouse de l'Olimpico mais certainement sur le bord du terrain., auquel on confiait des envies de nouveau challenge sportif, devrait finalement bien resté à l'AS Roma. D'après, l'homme aux 307 buts avec le club de la Louve va intégrer le staff du nouvel entraîneur Eusebio Di Francesco . Selon le quotidien italien, c'est l'ancien technicien de Pescara qui aurait convaincu Totti de l'épauler.Sous l'égide du nouveau directeur sportif, Monchi , une réunion aura lieu entre l'emblématique numéro dix romain et les dirigeants du club pour déterminer son rôle exact. Il devrait ainsi retrouver son ancien coéquipier de 2013 à 2016, Morgan De Sanctis , qui a choisi de ne pas prolonger avec l'AS Monaco pour briguer le poste dede la Roma.L'histoire d'amour entre la Roma et Totti est très loin d'être terminée.