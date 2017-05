Totti à Miami en D2 ?

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les retrouvailles entre les deux enfants chéris de Rome ?Pendant des années et des années, Alessandro Nesta et Francesco Totti se sont affrontés lors des derbys romains. L'un capitaine de la Lazio, l'autre de la Roma. Près de quinze ans après, les deux hommes pourraient se retrouver... dans la même équipe.En effet, il se pourrait que Francesco Totti, qui a fait ses adieux à la Roma dimanche, décide de s'offrir un an sous le soleil de Miami. Nesta est en effet entraîneur du Miami FC, club de NASL (D2 américaine), tandis que Paolo Maldini, une autre légende du football italien, est l'un des propriétaires du club.La rumeur, relayée par plusieurs médias italiens, semble crédible, Totti s'étant dit «» il y a quelques jours dans un communiqué Un choix qui aurait toutefois une conséquence : celui de ne plus jamais voir Totti figurer dans la liste des «» . N'est-ce pas, Steven Gerrard