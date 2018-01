Tottenham veut Lucas Moura

1

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et si cette fois, c'était la bonne ?Rangé à la cave par Unai Emery Lucas cherche désespéramment une porte de sortie lors de ce mercato hivernal. Après avoir notamment repoussé les avances du Betis Séville , l'international brésilien est peut-être en passe de trouver un point de chute à la hauteur de ses espérances.Selon Tottenham et son président Daniel Levy sont très intéressés par le joueur et sont prêts à formuler une offre de transfert qui pourrait satisfaire le Paris Saint-Germain. Une somme comprise entre 25 et 30 millions d'euros est évoquée pour attirer Lucas sur Londres. Une proposition qui peut plaire au PSG en recherche de liquidités, qui avait repoussé une première offre de prêt + option d'achat formulée par les Marquinhos peut préparer les kleenex.