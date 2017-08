Tottenham veut Davinson Sanchez

NG

Très peu remuant sur le marché des transferts, Tottenham pourrait bientôt se réveiller en s'offrant le plus gros transfert de son histoire. Selon les informations de la chaine américaine ESPN, lesseraient en passe de transmettre une offre de plus de trente-huit millions d'euros pour Davinson Sanchez, le défenseur de l'Ajax. Le joueur constituerait un renfort défensif de poids après le départ de Kyle Walker à Manchester City Arrivé en finale de League Europa avec les, l'international colombien s'est également illustré en championnat où il a inscrit six buts. Honorable pour un défenseur central.Cette année, il n'y a peut-être que les fans de Tottenham qui exhiberont un maillot floqué Sanchez à l'Emirates stadium.