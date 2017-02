Tottenham veut 470 millions pour le naming de son stade

52

JD

Vous doutiez encore que les clubs de l'élite mondiale étaient des entreprises comme les autres ? Tottenham est là pour vous rappeler le contraire. Le club londonien inaugurera son nouveau stade dans un an et demi et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il pourrait bien lui rapporter bonbon.D'une capacité prévue de 61 000 places, l'enceinte sera tellement ultra-moderne qu'elle aura une pelouse rétractable pour accueillir ponctuellement des matchs de NFL. Et ce n'est pas tout ! Y siégeront également un hôtel, un centre médical et un parc immobilier. Des concessions qui devraient rapporter un peu moins de cent vingt millions d'euros par saison auxColossal ? Vous n'avez pas tout vu. La direction cherche à augmenter ses recettes en mettant en vente le nom de la future arène pour les dix à quinze prochaines années. Montant demandé : 470 millions d'euros, à en croire les informations du. Et malgré la quasi-indécence du chiffre (on parle d'une multiplication par 470 de ce que les MMA versent annuellement au club du Mans pour s'octroyer le nom de son stade), Tottenham aurait déjà reçu environ trois cents sollicitations.Loto, à qui le tour ?