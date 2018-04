Tottenham saute sur le Bridge

Incapable de s'imposer à Stamford Bridge depuis 1990, Tottenham y a couché Chelsea dimanche grâce notamment à un doublé de Dele Alli (3-1). Voir les Blues en Ligue des champions la saison prochaine semble compromis.

248

Gants dans le ciel

Alli, le coup de cent

Chelsea (3-4-3) : Caballero – Azpilicueta, Christensen, Rüdiger – Moses (Giroud, 81e), Kanté, Fàbregas, M. Alonso (Emerson, 83e) – Willian, Morata (Hudson-Odoi, 88e), Hazard. Entraîneur : Antonio Conte.

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris – Trippier, D. Sánchez, Vertonghen, Davies – Dier (Wanyama, 81e), Dembélé – Eriksen, Alli, Lamela (Sissoko, 88e) – Son (Kane, 74e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Et soudain, un coup de feu dans le ciel comme un coup de cravache derrière la nuque. Dimanche, Christian Eriksen a décidé d’attendre la fin du goûter pour descendre de son cheval, mais il a mis les formes : peu avant la mi-temps d’un déplacement à Stamford Bridge qui commençait à tourner au vinaigre après une sortie foireuse d’ Hugo Lloris , le Danois a vu Ben Davies contrer une relance de Victor Moses et le décaler. La suite ? Une merveille de pétard, de ceux qu’on tire à un peu plus de vingt mètres et qui laisse tomber sur la tête des gardiens, ici un Willy Caballero titularisé pour remplacer Thibaut Courtois , touché aux ischios cette semaine, un seau bien rempli d’eau bien froide. On vient de prendre un ticket pour la relance du suspense. L’épisode, en réalité, va surtout servir sur le moment de cache-sexe à la misère du jeu offensif proposé par Tottenham en première période. Mais aussi de déclencheur.Soyons clairs : ce Chelsea Tottenham n’a pas été le plus excitant du monde, et cela avait peut-être quelque chose à voir avec son enjeu. À savoir, pas grand-chose, si ce n’est une possibilité donnée auxde revenir à deux points d’un adversaire face auquel il n’a jamais perdu à domicile dans l’histoire de la Premier League (oui, la dernière victoire desau Bridge remonte au mois de février 1990). Tottenham , de son côté, avait surtout un statut à tenir : celui de meilleure équipe londonienne de la saison. Alors, alors ? Alors, sans Harry Kane , la bande de Pochettino a d’abord tenu le ballon sans vraiment savoir quoi en faire, s’est longtemps embrouillée offensivement, notamment en première période, et n’a pas vraiment réussi à chatouiller Caballero jusqu’à l’égalisation quasi miraculeuse d’Eriksen dans les arrêts de jeu du premier acte (1-1, 45). Et Chelsea ? C’était autre chose, car lesont balancé sur la table ce qu’ils savent faire à merveille : jouer la contre-attaque. Dans ce registre et alors qu’il n’avait pas à s’occuper de faire le jeu, Chelsea s’est créé une petite réserve d’occasions. Lloris s’est alors montré solide face à Willian (18) et Moses (28), mais s’est planté en beauté à la demi-heure de jeu sur un centre de Moses : là, le capitaine des Bleus a balancé ses gants dans le ciel, mais n’a pas touché le ballon, laissant Morata ouvrir le score (1-0, 30).Puis, le déclic. En seconde période, Tottenham a remis ses circuits en place, Eriksen a aidé la paire Dier-Dembélé à foutre le souk dans un milieu desoù Kanté s’est encore agité pour deux, Fàbregas passant une nouvelle fois à côté de son sommet, et Chelsea a été déconnecté. Son a alors d’abord poussé Caballero au décollage (60), et c’est Dele Alli , qui fêtait dimanche sa centième sortie en Premier League (oui, à 21 piges, c’est pas mal) qui a ramené sa science technique pour conclure une superbe ouverture de Dier (1-2, 62). Dans la foulée, l’Anglais en a rajouté une couche et a bouclé un cafouillage stupide dans la défense de Chelsea (1-3, 66), laissant ensuite le groupe fêter la tournure de l’événement avec Harry Kane , survêtement sur le dos. Bien sûr, les hommes de Conte ne se sont pas laissés faire, mais Vertonghen s’est encore montré vaillant dans la conquête, là où Marcos Alonso a laissé parler sa maladresse (71). L'Italien a ensuite réagi, sorti Giroud du banc, mais c'était trop tard : 28 ans après, voilà Tottenham avec une victoire sur le Bridge. Et la possibilité de voir Chelsea en C1 la saison prochaine presque compromise.