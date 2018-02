Tottenham s'impose sur le gong

56

Crystal Palace (4-3-3) : Hennessey - Wan-Bissaka, Fosu-Mensah, Tomkins, Van Aanholt - Milivojević, Riedewald, McArthur - Townsend, Sørloth, Benteke. Entraîneur : Hodgson.



Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Aurier, Sánchez, Dier, Davies - Wanyama, Dembélé - Lamela, Eriksen, Alli - Kane. Entraîneur : Pochettino.

Près de 80% de possession de balle pour cinq tirs cadrés.Autant dire que les chiffres se sont très longtemps suffis à eux-mêmes pour résumer la partie opposant ce dimanche Crystal Palace Tottenham . Pas assez inspirés, lessemblaient perdus dans une domination stérile marquée par de nombreux corners et une certaine maladresse devant le but.Résultat : malgré les entrées de Lucas et de Son, lesallaient réussir à garder leur cage inviolée. Sauf que Kane, qui avait jusque-là manqué de précision dans le dernier geste, est sorti de sa boîte et a donné les trois points aux siens en toute fin de rencontre. Sur un énième corner, la tête du meilleur buteur de Premier League (qui repasse devant Salah) a trouvé le chemin des filets, permettant aux visiteurs de prendre la quatrième place du championnat en attendant le match de Chelsea Ouf.