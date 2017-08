Tottenham roule sur St James' Park

AH

Et c'est reparti.Accrocheurs en première période, les hommes de Rafael Benítez vont sans doute en vouloir un moment à leur coéquipier Jonjo Shelvey . Le rugueux milieu de terrain anglais a miné les chances de victoire des siens par un geste aussi débile qu'injustifié. On jouait la quarante-huitième minute lorsque Dele Ali est resté au sol suite à un contact. De passage dans le coin, Shelvey en profite pour marcher gratuitement sur le pied du joueur de Tottenham , le tout sous le nez de l'arbitre. Malin.Conséquence directe du geste, Newcastle se retrouve donc à dix après le carton rouge de Shelvey, et perd le fil d'un match que lesavaient pourtant bien en main. C'est d'ailleurs le même Dele Ali qui en profite pour ouvrir le score à la 61, imité neuf minutes plus tard par Ben Davies Tottenham lance parfaitement sa saison, tandis que Newcastle rate son retour et peut déjà s'en vouloir.Forteresse en danger.